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  •   Onlarca Altcoin Ağını Hedef Aldılar, 6 Ayda 480 Milyon Dolarlık Fon Çaldılar!

Onlarca Altcoin Ağını Hedef Aldılar, 6 Ayda 480 Milyon Dolarlık Fon Çaldılar!

Özet

  • PeckShield, yılın ilk altı ayında kripto para sektörüne yönelik 395'ten fazla büyük hack saldırısı tespit edildiğini bildirdi.
  • Bu hack saldırılarının 386'sında doğrudna doğruya DeFi sektörünü hedef alındı.
  • Tespit edilen saldırılarda toplamda 479.4 milyon dolar değerinde fon çalındı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:55
17 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto güvenlik şirketi PeckShield, yılın ilk altı ayında kripto para sektörünü hedef alan 395’ten fazla büyük hack saldırısı tespit edildiğini bildirdi. Şirket, bu saldırıların 386’sında direkt merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörünün hedef alındığını belirtti.

DeFi Sektörü Saldırganlarının Hedefi Olmaya Devam Ediyor

PeckShield, yılın ilk altı ayında kripto para sektörünü hedef alan hack saldırılarını gösteren raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre yılın ilk altı ayında kripto para sektörünü hedef alan 395’ten fazla büyük hack saldırısı tespit edildi ve bu saldırıların 386’sı doğrudan doğruya DeFi sektörünü hedef aldı. Tespit edilen hack saldırılarında saldırganların yaklaşık 479.4 milyon dolarlık fon çaldıklar.

PeckShield, raporda hack saldırılarının çalınan fonların büyüklüğü bakımından sıralandığında en büyük 10’undaki fon tutarının 378.3 milyon doları bulduğunu ve bu tutarın tespit edilen saldırılarda kaydedilen kaybın yüzde 79’una  karşılık geldiğini belirtti.

Saldırıların büyük çoğunluğu DeFi sektöründe yoğunlaşırken, sektörü hedef alan 386 hack saldırılarında saldırganların kullandığı ilk 3 yöntem olarak yüzde 46 ile logic hatalar, yüzde 15 ile oracle manipülasyonu ve yüzde 14 ile imtiyaz açığı öne çıkıyor. Saldırganlar DeFi sektörüne dönük gerçekleştirdikleri saldırılarının yüzde 71’ini flash loan (flaş kredi) ile sonuçlandırırken, yüzde 29’u flaş kredi olmadan sonuçlandırdılar.

Saldırıların En Büyük Hedefi Ethereum Ağı Oldu

PeckShield’ın raporuna göre yılın ilk altı ayında 10’dan fazla halka açık Blockchain ağı saldırıya uğradı. Bu halka açık Blockchain ağları arasında Ethereum yaklaşık 287 milyon dolarla en çok zarar gören ağ oldu.

Ethereum’un ardından ikinci sırada 37.47 milyon dolarla diğerleri yer alırken onları 34.35 milyon dolarla BNB Chain, 17.02 milyon dolarla Arbitrum, 16.65 milyon dolarla Bitcoin, 8.84 milyon doalrla Optimism, 8.75 milyon dolarla Avalanche, 6 milyon dolarla Heco, 5.14 milyon dolarla Polygon ve 4 milyon dolarla Terra ağı takip etti.

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