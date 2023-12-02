Noel’de XRP Bu Seviyede Olacak Dedi! Yanılmayan AI’dan XRP Coin Yorumu! 22 Gün İçerisinde XRP Coin Artar Mı?

Yılın son günleri yaklaşırken bir çok kripto para yatırımcısının gözü yaklaşmakta olan Noel tatiline çevrildi. Bu süreçte yatırımcılar ayrıca büyük bir yükseliş beklentisiyle XRP‘yi de yakından takip ediyorlar. XRP geçmiş incelemelere de bakıldığında tatil dönemlerinde yükseliş eğilimleri göstererek kısa vadeli kazanç arayanlar için cazip bir yatırım fırsatları sunmuştu.

Yapay Zekanın XRP Fiyat Tahmini

PricePredictions tarafından kullanılan AI uygulaması XRP’nin Noel’e doğru potansiyel fiyat hareketini tahmin etmek adına inceleme yaptı. PricePredictions’ın geliştirdiği makine öğrenimi algoritması, geçmiş verilere ve teknik analizlere dayanarak kripto para fiyatlarını tahmin etmesiyle biliniyor.

Algoritmaya göre, XRP fiyatı Aralık ayı sonuna kadar 0,618231 dolara ulaşacağını öngörüyor ki bu da şu anki fiyatı olan 0,6117 $’dan önemli ölçüde yüksek değil.

Kripto para fiyatlarını tahmin etmek piyasanın sahip olduğu volatilite sebebiyle zor olsa da, yapay zeka araçları büyük miktarda veriyi aynı kısa sürede işleyip analiz edebildiği ve analistlerin fark edemeyeceği ayrıntıları bulabildikleri için üstün görülebilirler.

XRP coin Geleceği

AI tarafından yapılan fiyat tahmininin aksine birçok analist XRP için daha gözle görülür bir artış beklentisi içinde. CoinsKid’e göre, XRP için daha umut veren bir tablo mevcut ve yükseliş senaryosunun gerçekleşecek.

Analiste göre, XRP fiyatında 16 Kasım’dan itibaren 0,64 dolar seviyesinde bir satış sinyali oluştu. CoinsKid şu anda, beklenen boğa dönüşünün potansiyel bir göstergesi olarak yorumlanabilecek Ters Baş ve Omuz formasyonun gerçekleşmesini beklediğini belirtti. Bu formasyonun gerçekleşmesine bağlı olarak bir alım sinyali beklediğini de ekliyor.

Ancak analiste göre, olası bir biçimde XRP’nin 0,5752 doların altına düşmesi durumunda yükseliş beklentisi geçersiz olacak. Kripto varlık son 24 saatte %1,58 artış yaşadı ve bu yükseliş ivmesini korursa büyük bir fiyat hareketi de gerçekleştirebilir.

Bir diğer önde gelen analist EGRAG CRYPTO tarafından da yakın zamanda XRP için bir fiyat tahmini gelmişti. Geçmişte de bahsettiğimiz üzere analiste göre XRP fiyatı 27 dolara kadar yükselebilir.

Analist, 27 dolara kadar gerçekleşebilecek fiyat hareketinde direnç olarak 6 dolar ile 7 dolar aralığında duraksamalar olabileceğini de paylaşımlarına ekliyor. Ancak EGRAG, bu fiyat hareketinden önce, XRP’nin 0,55 dolara düşmesini bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.