Ethereum ekosisteminde NFT’lerin ETH gaz tüketimi 2021’deki en yüksek seviyesinden bu yana önemli ölçüde düştü. O dönemde gaz tüketiminde en üst sıralarda yer alan NFT pazarları ve projeleri son iki yılda keskin bir düşüş yaşadı.

Aşırı Likidite Ürünü: NFT

Blockchain veri analiz platformu Glassnode tarafından paylaşılan veriler, NFT pazar yerlerinin gaz kullanımının şu anda düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu, NFT kullanımı açısından olası bir değişime işaret ediyor. Kullanıcılar bu süre zarfında varlıklarını pazar yerlerinde takas etmek yerine ellerinde tutmayı tercih ediyor olabilir.

Etherscan’den alınan verilere göre, 2021’de NFT’ler Ethereum gaz kullanımı açısından listelerde başı çekiyordu. 4 Ağustos 2021’de, NFT oyun projesi Axie Infinity, varlıkları Ethereum’dan Ronin ağına aktaran Ronin köprüsü nedeniyle gaz kullanımı açısından ikinci sırada yer aldı. Aynı gün, NFT pazar yeri OpenSea listede dördüncü sıradaydı.

Bununla birlikte kripto analiz platformu Nansen ise 2023 yılı mayıs ayındaki bir haftalık dönemde Ethereum ağında tüm gas tüketiminin yalnızca %3’ü NFT pazarı için kullanıldığını ortaya koydu. Bu Ethereum fiyatının volatil bir döneminde gerçekleşti ve bununla birlikte NFT’lerin pandemi sırasında aşırı para basılması nedeniyle sadece “aşırı likiditenin bir ürünü” olduğu teorilerine yol açtı.

Gaz Tüketimi En Düşük Seviyede

Günümüzde NFT’lerin gaz tüketimi azalmaya devam ediyor. Şu anda Blur, OpenSea, SuperRare, LooksRare ve Rarible’ın gaz tüketimi, tüm Ethereum ağı içindeki gaz tüketiminin yalnızca yaklaşık %1,85’ini oluşturuyor.

Bunun dışında, bir zamanlar Etherscan’ın en iyi gaz kullanıcıları listesinde üst sıralarda yer alan OpenSea ve Axie Infinity projeleri ilk 50 listesinde hiçbir yerde görülmüyor. Bununla birlikte, pazar yerleri gaz tüketimi açısından hiçbir yerde görülmezken, NFT pazar yeri Blur, bu yazının yazıldığı sırada gaz tüketicileri için Etherscan’ın ilk 30’unda yer almaya devam ediyor.