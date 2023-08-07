NFT Yatırımcısı Hanwe Chang, Azuki NFT sahibi olduğundan habersiz bir botu kandırarak 800 Ethereum (ETH) kazandı. NFT yatırımcısının anonim bir cüzdanda tuttuğu birkaç benzer Azuki NFT için şişirilmiş bir teklif sunduğu iddia ediliyor.

Elizab.eth adresine ait bir bot Chang’in gizli cüzdanından kabul ettiği teklifi kopyaladı. İşlem Chang’e 800 ETH kazandırdı bu kazanç yaklaşık olarak 1,5 milyon dolar değerinde. Elizab.eth, Chang’in varlığı iade etmesi halinde ise %10‘luk bir ödül teklif etti.

NFT Piyasası ve Yasal Düzenlemeler

Avukat Gabriel Shapiro, elizab.eth’in yetkili bir avukatın yardımıyla varlığı yasal olarak geri alabileceğini savundu. Davanın Twitter‘da göründüğünden daha karmaşık olduğunu belirtti.

Güvenlik firması PeckShield ise NFT hırsızlıklarının Temmuz ayında bir önceki aya göre %31 azalarak 1,7 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

NFT dijital veya fiziksel varlık sahipliğini belirlemek için blockchain ekosistemleri üzerinde “mint’lenen” dijital bir tapu senedidir. 2021 yılında hacim rekorları kıran NFT piyasasında yatırımcıların uzun vadeli stratejileri değerlendirmesiyle satış hacimleri 3 Temmuz ile 31 Temmuz arasında %38 düştü.

NFT Sahiplik Modelleri Yeniden Şekillenecek

Çoğu küresel düzenleyici, NFT‘ler için gelir vergilendirmesi dışında henüz net kurallar ortaya koymadı.

Kripto düzenlemesinde en gelişmiş rejimler arasında sayılan Avrupa’nın Kripto Varlık Piyasaları tasarısı henüz NFT‘lerle ilgili yeni yasalar oluşturmadı. Birleşik Krallık Hukuk Komisyonu kısa süre önce yasanın, kripto varlıkları kişisel mülk olarak görmesini önerdi.

Genellikle bir yazılımcı bir NFT‘yi belirli bir token standardına göre kodluyor ve sahiplerine sunucudaki öğeye erişim sağlayan bir bağlantı veriyor. Kripto paralar gibi NFT’ler de bir blockchain kullanıcısının kripto cüzdanında token olarak saklanabiliyor. Bu nedenle yasal düzenlemeler de NFT’lerin de kişisel mülk olarak görünmesi gerekiyor.

Horizon Blockchain Games’den Michael Sanders yaptığı bir röportajda, blockchain ekosistemlerinin yakında Web3 oyuncuları arasında kripto varlıkların mülkiyet transferini tamamlayabileceğini söyledi. Böylece beklenen yasa düzenlemeleri kripto piyasasına daha hızlı girebilecek.