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Yuga Labs tarafından oluşturularak piyasaya sürülen ve piyasaya sürülmesinin ardından kısa bir süre içerisinde büyük bir popülariteye ulaşan Bored Ape Yatch Club (BAYC) NFT koleksiyonunun taban fiyatı, gün içerisinde son 20 ayın en düşük seviyesi olan 27,4 ETH’ye geriledi.

NFT Furyası Sona mı Eriyor?

Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin seneler içerisinde daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi, son dönemlerde kripto endüstrisi içerisinde birçok yeni ekosistemin doğmasına neden oldu. NFT‘ler de özellikle 2021 yılında büyük bir popülariteye ulaştı. Bu süreçte bazı popüler NFT’lerin taban fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaştı ve NFT ekosistemi içinde çok sayıda yeni koleksiyon piyasaya sürüldü.

Ancak NFT‘lerin kısa bir süre içerisinde büyük bir furya haline gelmesine karşın kripto para piyasasının 2021 yılının sonlarında yeniden güçlü bir düşüş trendine girmesiyle beraber NFT koleksiyonlarının taban fiyatlarında ve işlem hacimlerinde de önemli düşüşler kaydedildi. Özellikle de sanatsal yönü olmayan veya herhangi bir kullanım durumu içermeyen ve NFT furyasının etkisiyle popülariteye sahip olmuş çok sayıda koleksiyonun taban fiyatlarında çok kısa sürede büyük düşüşler görüldü.

BAYC Koleksiyonunun Taban Fiyatı, 30 ETH’nin Altına Geriledi

Kripto para birimlerinin 2021 sonlarında yeniden bir düşüş trendine girmesiyle birlikte NFT‘ler de kripto para piyasasındaki düşüşten büyük ölçüde etkilendi. Koleksiyonların taban fiyatlarında önemli düşüşler kaydedildi. Ancak Bored Ape Yatch Club (BAYC), koleksiyonu, lider kripto para birimi BTC ve kripto para piyasasının gidişatından bağımsız olarak aylardır Mayıs 2022’den bu yana istikrarlı bir şekilde değer kaybetmeye devam etti ve koleksiyonun taban fiyatı güçlü bir düşüş trendine girdi.

Mayıs 2022’den bu yana bir düşüş trendinde olan BAYC‘nin taban fiyatı, CoinGecko verilerine göre gün içerisinde sabah saatlerinde son 20 aylık zaman dilimi içerisinde kaydedilen en düşük seviye olan 27,4 ETH‘ye geriledi. BAYC koleksiyonunun taban fiyatının yazıldığı zaman dilimi içerisindeki mevcut değeri ise 29,4 ETH.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.