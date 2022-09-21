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NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!

17:40
21 Eylül 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

NFT tabanlı oyun firması Vulcan Forged, A Serisi finansman turunda 8 milyon dolar topladı.

Bir şirket açıklamasına göre, tur kripto borsası devi FTX ve yatırım şirketi SkyBridge Capital tarafından yönetildi. Her iki şirketin de Vulcan Forged’a 33 milyon dolar daha yatırım yapma seçeneği var.

Vulcan Forged, çok oyunculu çevrimiçi oyunu VulcanVerse’i geliştirmek için yeni finansmanı kullanacak, teklifini mevcut 13 NFT oyun platformunun ötesine taşıyacak ve 130 kişilik ekibini büyütmeye devam edecek. İki yıl sonra, firma 200.000 düzenli oyuncuya sahip ve 15 oyuna sahip olacak.

SkyBridge, bu yılın Temmuz ayında yeni bir yatırım fonu aracılığıyla web3 girişimlerini finanse etme konusundaki ilgisini açıkladı ve firmanın merkezi olmayan finansın öncüsü olma vizyonunu sürdürdü.

Ancak, FTX’in yatırım kolu FTX Ventures, bu Eylül ayının başlarında SkyBridge Capital’de %30 hisse aldığından SkyBridge’in çıkarları FTX’in çıkarları olduğunu dile getirdi.

The Block’un daha önce bildirdiğine göre, blok zinciri tabanlı oyunlara yönelik girişim ilgisi yüksek olmaya devam ediyor. Hatta Temmuz ve Ağustos aylarında aylık finansmanda %66’lık bir artış görsek bile.

Vulcan Forged (PYR) Nedir?

Vulcan Forged isimli şirket, 12’den fazla oyunu ve binlerce kişiden oluşan kullanıcısı ile blockchain ağına geçiş yapmış bir oyun stüdyosudur. VulcanVerse şirketinin amacı oyunu oynamaya ve blockchain alanına ilgi duyan kişileri metaverse de buluşturmaktır. Bir DeFi platformu olan bu oyun oyna kazan yani Play to Earn türünün en iyi örneklerinden biridir. Bu oyun stüdyosunun yerel kripto para birimi ise PYR token olarak isimlendirilir.

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