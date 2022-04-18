NFT’ler özellikle resim sanatı alanında kendisini göstermiş olsa da son dönemlerde müzik NFT’lerinin de öne çıktığını görüyoruz.

Aslında yıllardır bilinen ancak pandemi ile hayatımızın merkezine hızlı bir giriş yapan NFT ve metaverse pek çok uzman isme göre geleceği şekillendirecek iki olgu. Hatta şimdiden bu iki kavram üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor: NFT’ler sanat alanındaki varlığını günde güne sağlamlaştırırken, metaverse de arsalar, araziler ve oyunlar noktasında temel atıyor.

Öte yandan metaverse şimdilik bir hayal dünyası olarak algılanırken NFT’ler sanatçıların karşılaştığı sorunlara çözümler üretmeye başladı bile. Ancak bu noktada metaverse’ün de gerçek dünya kullanım durumlarının bir bir ortaya çıkmaya başladığını atlamamak gerekiyor. Ayrıca NFT ve metaverse’ü birbirinden ayrı iki ekosistem olarak değerlendirmek de yanlış olabilir.

NFT’ler özellikle resim sanatı alanında kendisini göstermiş olsa da son dönemlerde müzik NFT’lerinin de öne çıktığını görüyoruz. Müzik NFT’leri aracıları ortadan kaldırma potansiyeline sahip oldukları için hem dinleyici hem de müzik sanatçıları açısından pek çok avantaj getirebilir. Müzik NFT’lerinin ne olduğundan bu yazımızda detaylıca bahsetmiştik. Şimdi de müzik NFT’si konusunda atılan adımlara, kimlerin müzik NFT’si çıkardığına ve işlerin nasıl yürüdüğüne bir göz atalım.

Müzik NFT’si Adına Önemli Anlar

Müzik NFT’si alanında son 1 yılda çok fazla önemli anın yaşandığını ifade edebiliriz. Örneğin; bundan yaklaşık 1 yıl önce Şubat 2021’de İngiltere merkezli plak şirketi LuckyMe NFT’leri bir adım ileri taşıyacak önemli duyuruya imza attı ve Jacques Greene’in yepyeni single’ı “in perpetuity”nin yayın haklarının açık artırmaya çıkarılacağı açıklandı. O dönemde şarkı 13 ETH’a alıcı buldu.

Greene ise Foundation’ın web sitesinde yaptığı açıklamada, “Bu NFT, yalnızca 1/1’lik bir audio video’yu değil, aynı zamanda şarkının piyasaya sürüldüğü andan itibaren kalıcı olarak yayınlama haklarını da temsil ediyor. On-chain sanatın olanaklarını ve web3’ün vaat ettiklerini keşfettikçe, belki eski sistemleri bırakmaya başlayabiliriz. Bu platform bir vaattir. Telif hakkını buradan satın alabilirsiniz. Satın aldığınızda şarkının yayınlanması da size ait olacak” sözlerini kullandı.

Bunun yanında müzik NFT’lerini ilk benimseyenler arasında Justin Blau’yu da sayabiliriz. Justin Blau daha çok 3LAU adı ile tanınıyor ve ilk NFT’lerini 2020 sonbaharında sattığı biliniyor. 2021 yılının Şubat ayının sonlarında ise 3LAU, 33 farklı NFT’den oluşan Ultraviolet koleksiyonunu 11,7 milyon dolara sattı.

Peki, müzik NFT’sinin ilkleri sayılabilecek bu hamleler sonrasında kimler şarkılarını NFT olarak kullanıcı ile buluşturmayı tercih etti?

Tory Lanez: Kanadalı sanatçı Tory Lanez, PLAYBOY NFT adı ile müzik albümünü çıkardı. Albümde daha önce hiçbir platformda yayınlanmamış 3 yeni şarkı yer alıyordu. Bu albümün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinden son sanatçı “When It’s Dark” adlı albümünü de NFT olarak dinleyici ile buluşturdu.

Kanadalı sanatçı Tory Lanez, PLAYBOY NFT adı ile müzik albümünü çıkardı. Albümde daha önce hiçbir platformda yayınlanmamış 3 yeni şarkı yer alıyordu. Bu albümün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinden son sanatçı “When It’s Dark” adlı albümünü de NFT olarak dinleyici ile buluşturdu. Kings of Leon: Kings of Leon da 2021 yılında albümlerini blockchain üzerinde NFT olarak dinleyici ile buluşturanlar arasında yer alıyor. Kings of Leon, albümü 3 farklı token ile birlikte yayınladı. İlk token özel bir albüm paketi sunarken ikinci token ile dinleyiciler Kings of Leon’un konserlerini ömür boyu en önden izleme hakkına sahip oldu. Son token ise görsel-işitsel sanat ile bağlantılı olarak sunuldu.

Kings of Leon da 2021 yılında albümlerini blockchain üzerinde NFT olarak dinleyici ile buluşturanlar arasında yer alıyor. Kings of Leon, albümü 3 farklı token ile birlikte yayınladı. İlk token özel bir albüm paketi sunarken ikinci token ile dinleyiciler Kings of Leon’un konserlerini ömür boyu en önden izleme hakkına sahip oldu. Son token ise görsel-işitsel sanat ile bağlantılı olarak sunuldu. Mike Shinoda: Linkin Park vokalisti Mike Shinoda, Rapçi Iann Dior ve UPSAHL ile single’ını içeren bir video klibin yanı sıra “Happy Endings” NFT klipleri de dahil olmak üzere bu alanda pek çok adım attı.

Linkin Park vokalisti Mike Shinoda, Rapçi Iann Dior ve UPSAHL ile single’ını içeren bir video klibin yanı sıra “Happy Endings” NFT klipleri de dahil olmak üzere bu alanda pek çok adım attı. Don Diablo: Hollandalı DJ Don Diablo, 2021’de SuperRare aracılığıyla bir NFT olarak tam konserini kullanıcı ile buluşturdu. Bu NFT o dönemde yaklaşık olarak 600 ETH’a satıldı.

Hollandalı DJ Don Diablo, 2021’de SuperRare aracılığıyla bir NFT olarak tam konserini kullanıcı ile buluşturdu. Bu NFT o dönemde yaklaşık olarak 600 ETH’a satıldı. Mig Mora: Aslında Mora, dünyanın tek CryptoPunk rapçisi olarak tanınıyor. 2021 yılının Ağustos ayında Mora, 2.000 kopya ile sınırlı yedi şarkılık bir EP yayınladı.Bu koleksiyonun saniyeler içinde 192.000 dolara satıldığını biliniyor.

Aslında Mora, dünyanın tek CryptoPunk rapçisi olarak tanınıyor. 2021 yılının Ağustos ayında Mora, 2.000 kopya ile sınırlı yedi şarkılık bir EP yayınladı.Bu koleksiyonun saniyeler içinde 192.000 dolara satıldığını biliniyor. Whitney Houston: Ünlü sanatçı Whitney Houston’ın 17 yaşındayken söylediği bir şarkı NFT olarak 999.999 dolara satıldı.

Bu isimler arasına tabii ki ülkemizden Emre Aydın’ı katmamız gerekiyor. Emre Aydın ile müzik NFT’leri ve metaverse üzerine yaptığımız özel röportaja buradan ulaşabilirsiniz. Bunula birlikte Türkiye’den müzik NFT ve grafik NFT alanında titiz bir çalışma içinde olan Rock’n’Verse ve ilk projeleri SkinRunners Rock Band’ı da dahil etmek gerekiyor.

SkinRunners, Rock’n’Verse’ün ilk NFT projesi olarak karşımıza çıkıyor. SkinRunners’ın Phoenix isimli şarkısının bir kopyası şu anda yayında ancak NFT sahipleri bu şarkının çok özel bir versiyonunun da sahibi olacak. Proje ile ilgili detaylara buradan ulaşabilir ve Rock’n’Verse’ün Discord kanalından tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak müzik NFT’si dediğimiz Snoop Dogg’dan bahsetmemek olmaz…

Snoop Dogg Neler Yapıyor?

Aslında Snoop Dogg’un bundan önceki yaptığı tüm girişimlere bakıldığında ünlü ismin her alan erken girişimcilerden olduğunu görüyoruz. Gerek Instagram ve Facebook’un ilk döneminde attığı adımlar, gerek Reddit konusunda yaptığı hamleler gerekse de son olarak kripto para ve NFT konusunda atılan adımlar bunu açıkça gösteriyor.

Popüler sanatçının ilk NFT satışlarından biri geçen yıl Nisan ayında “Journey of the Dogg” müzayedesinde gerçekleşti. Bu müzayedede toplamda 100.000 doların üzerinde bir satış olduğu biliniyor.

Bunun yanında Snoop Dogg’un The Sandbox üzerinde de kendine ait bir dünyası bulunuyor ve bu dünyaya giriş için sadece 5.000 geçiş kartı NFT olarak basıldı. Ayrıca ‘Doggies’ olarak adlandırılan Snoop Dogg avatar koleksiyonu da NFT olarak satışta. Avatar sahipleri dijital etkinliklere ve konserlere erişebiliyor.

Daha sonra Şubat ayının başlarında, Gala Müzik platformu aracılığıyla 10.000 sınırlı sayıda NFT yayınladıktan sonra Snoop Dogg, yeni albümü B.O.D.R için bir haftadan kısa bir sürede 44 milyon doların üzerinde “Stash Box” NFT sattı.

Snoop Dogg’un diğer NFT projeleri arasında, SuperRare aracılığıyla satılan bir dijital portreyi, Solana’daki NFT airdrop’unu ve ‘Masterminds of Hip-Hop’ özel NFT projesini sayabiliriz. Ayrıca Snoop Dogg, Cozomo de’ Medici takma adı altında ciddi miktarda NFT aldığını açıklamış ve Death Row’u bir NFT müzik markası yapma planlarını da kamuoyu ile paylaşmıştı.

Tüm bunlara bakıldığında aslında tüm dünya adım adım müzik NFT’lerine doğru ilerliyor. Emre Aydın’ın da röportajda belirtildiği gibi belki bir gün kimse aslında NFT olduğunu bilmeden müzikleri NFT platformlarında dinlemeye başlayacak… Kim bilir…