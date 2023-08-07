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Kripto piyasası olgunlaştıkça, odak noktası Bitcoin ve Ethereum gibi devlerden Monero ve InQubeta gibi potansiyel oyun değiştiricilere kayıyor olabilir. Bu iki kripto platformu, iddialara göre sektörde geleceğin öncüleri olarak yerlerini sağlamlaştırmak için ayırt edici özelliklerden ve teknolojilerden yararlanıyor.

InQubeta: Blockchain ve Yapay Zekanın Birleşimi

Kripto alanında yeni bir standart yaratmayı amaçlayan bir blok zinciri ve yapay zeka yatırım platformu olan InQubeta, Ethereum tabanlı şirketin QUBE token’ı, yüksek büyüme potansiyeli nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyor olabilir. İddiaya göre ön satışta 2 milyon doların üzerinde başarılı bir şekilde para topladı ve hala güçlü bir şekilde devam ediyor.

InQubeta, yatırımcıları ve yapay zeka girişimlerini bir araya getiren bir ekosistem geliştirmeyi hedefliyor. Misyonları, QUBE sahiplerine fayda sağlamak ve zaman içinde tokenin değer kazanmasını teşvik etmek için %2 yanma oranı ve %5 alım/satım vergisi gibi deflasyonist mekanizmalara sahip bir ERC20 tokenı olan yerel QUBE tokenı ile desteklenmek.

Platform, kendi NFT pazarı InQubeta Swap ve InQubeta DAO’yu başlatmayı planladığından, kullanıcılar için bir dizi çözüm sunmaya ve QUBE sahiplerine daha fazla değer sağlamaya hazırlanıyor. InQubeta, ekibin iddialı açıklamasına göre, yapay zeka ve blok zincirini entegre ederek kripto para birimi ve dijital teknoloji hakkındaki düşüncelerinizi yeniden tanımlamayı ve onu kripto dünyasının öncülerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Monero: Özel ve Güvenli İşlemler

InQubeta yapay zeka ile entegre blok zinciri çözümleri sunarken, Monero (XMR) özel ve güvenli işlemler için lider platform olarak ortaya çıkmayı hedefliyor. İşlemlerin ilk cüzdana kadar takip edilebildiği Bitcoin’in aksine, Monero’nun işlemleri platformun halka imza teknolojisi ve gizli adresleri sayesinde takip edilemez.

Monero’nun gizlilik odaklı tasarımı, özellikle işlem gizliliğine ve güvenliğine her şeyden çok önem veren kullanıcılar için çeşitli avantajlar sunmaktadır. Dijital çağda gizlilik ve veri güvenliğine ilişkin endişeler arttıkça, Monero giderek daha fazla ilgi ve popülerlik kazanıyor. Monero’yu kripto dünyasında öne çıkaran ve gelecekteki özel işlemler için muhtemel bir öncü yapan bu özellikler ve ekibin gizliliğe olan bağlılığıdır.

Kriptonun Geleceği: Çeşitlendirme ve Uzmanlaşma

Kripto piyasası büyümeye ve olgunlaşmaya devam ettikçe, çeşitlendirme ve uzmanlaşma giderek daha önemli hale geliyor. İddialara göre InQubeta’nın blok zinciri ve yapay zeka teknolojilerinin kombinasyonu, bir kripto projesinin neler başarabileceği konusunda yeni bir bakış açısı sağlarken, Monero’nun gizlilik ve güvenliğe odaklanması, dijital alanda giderek artan bir endişeye çok ihtiyaç duyulan bir çözüm getiriyor.

Hem InQubeta hem de Monero, iddialara göre kripto para piyasasında öncü olmak için bir konuma sahip ve her biri kullanıcılarına farklı bir değer önerisi sunuyor. Bu iki platform gelişmeye ve büyümeye devam edeceği de iddialar arasında yer alıyor.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.