X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Metaverse Altcoin Hack Sebebiyle Düşüyor! 625 Milyon Dolar!

Metaverse Altcoin Hack Sebebiyle Düşüyor! 625 Milyon Dolar!

Bitcoin 47.100 dolara düştü. Tarihin en büyük kripto para hack olaylarından biri yaşandı!
20:35
29 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Geçtiğimiz yıl boyunca birçok platformun hacklendiğini ve milyonlarca doların kayıplara karıştığını gördük. 2022 yılının en büyük hack olaylarından biri kısa süre önce yaşandı. Axie Infinity’nin Ronin Ağı, 625 Milyon dolarlık saldırıya uğradı. Kripto paranın fiyatı %6’nın üzerinde düştü. Peki olayın detayları neler?

Axie Infinity Hack

Oyun odaklı Ronin Network, salı günü USDC ve ETH hırsızlığı yaşadı. Toplam kayıpların 625 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ronin Network’ün resmi açıklamasına göre istismar, popüler Axie Infinity oyununun yayıncıları Sky Mavis ve Axie merkezi olmayan özerk organizasyon (DAO) için Ronin Network doğrulayıcı düğümlerini etkiledi. Etherscan’da görüldüğü gibi, bir saldırgan Ronin köprüsünden iki işlemde “sahte para çekme işlemleri yapmak için saldırıya uğramış özel anahtarlar” kullandı.

Ronin yan zinciri, para çekme için beş imza gerektiriyor ve bu tür saldırılara karşı koruma amaçlı dokuz doğrulayıcıya sahip fakat yine de saldırganlar durdurulamadı. Blog gönderisinde bunun nasıl aşıldığı da anlatılıyor.

“Saldırgan, gaz içermeyen RPC düğümümüz aracılığıyla bir arka kapı buldu ve bunun için onayları almayı başardı”.

Saldırı Ne Zaman Oldu?

Blog gönderisi, şu anda 625 milyon doları aşan 173.600 Ethereum (ETH) ve USDC cinsinden 25,5 milyon kayıp olduğunu açıkladı. Ağustos 2021’de bir bilgisayar korsanı, zincirler arası merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü Poly Network‘ü kullanarak 611 milyon çalınmıştı. Fonların büyük çoğunluğu iade edildi.

Ronin saldırganının Ethereum adresi, bir hafta önce Binance borsasından ETH aktaran yeni bir adres. Etherscan kayıtları, saldırının geçen Çarşamba gerçekleştiğini gösteriyor. 6.250 ETH çeşitli aktarılmış olsa da fonların çoğu saldırganın adresinde kalıyor. Ronin Köprüsü ve Katana otomatik piyasa yapıcısı (AMM), soruşturmalar devam ederken duraklatıldı.

Blog, “suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çeşitli devlet kurumlarıyla doğrudan çalışıyoruz” diyor. CoinGecko’ya göre, Ronin ağının yerel tokeni RON’un fiyatı %27’nin üzerinde düştü.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Amerika’da Yeniden Şüphecilik Gündemi: Kriptolar İçin Yeni Önemler
Amerika’da Yeniden Şüphecilik Gündemi: Kriptolar İçin Yeni Önemler
Bu Altcoin Yüzde 20 Düştü! Sisteminde Açık Keşfedildi!
Bu Altcoin Yüzde 20 Düştü! Sisteminde Açık Keşfedildi!
Solana (SOL) Tabanlı Bu Uygulama’dan 50 Milyon Dolar Çalındı!
Solana (SOL) Tabanlı Bu Uygulama’dan 50 Milyon Dolar Çalındı!
Elon Musk’ın Adını Kullanan Altcoin Dolandırıcı Çıktı!
Elon Musk’ın Adını Kullanan Altcoin Dolandırıcı Çıktı!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Kripto Dünyasında Yeni Hack: 3 Milyon Dolar Çalındı!
Kripto Dünyasında Yeni Hack: 3 Milyon Dolar Çalındı!
Bu Altcoin Yüzde 85 Düştü! Havuzu Boşalttılar, Dolandırılmış Olabilirsiniz!
Bu Altcoin Yüzde 85 Düştü! Havuzu Boşalttılar, Dolandırılmış Olabilirsiniz!
Fiyatı Aniden Yüzde 70 Düştü! Bu Altcoin Dolandırıcı Olabilir!
Fiyatı Aniden Yüzde 70 Düştü! Bu Altcoin Dolandırıcı Olabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Twitter, NFT Profil Fotoğrafı Özelliğini Tüm Kullanıcılara Açtı mı?
Twitter, NFT Profil Fotoğrafı Özelliğini Tüm Kullanıcılara Açtı mı?
Önemli Gelişme: Solana Ağındaki NFT’ler Hızla Değerlenebilir!
NFT Pazarından Sohbet Özelliği Güncellemesi: Token’ının Fiyatı Uçtu!
Dev Banka, Instagram'ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Dev Banka, Instagram’ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022