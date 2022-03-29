Geçtiğimiz yıl boyunca birçok platformun hacklendiğini ve milyonlarca doların kayıplara karıştığını gördük. 2022 yılının en büyük hack olaylarından biri kısa süre önce yaşandı. Axie Infinity’nin Ronin Ağı, 625 Milyon dolarlık saldırıya uğradı. Kripto paranın fiyatı %6’nın üzerinde düştü. Peki olayın detayları neler?

Axie Infinity Hack

Oyun odaklı Ronin Network, salı günü USDC ve ETH hırsızlığı yaşadı. Toplam kayıpların 625 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ronin Network’ün resmi açıklamasına göre istismar, popüler Axie Infinity oyununun yayıncıları Sky Mavis ve Axie merkezi olmayan özerk organizasyon (DAO) için Ronin Network doğrulayıcı düğümlerini etkiledi. Etherscan’da görüldüğü gibi, bir saldırgan Ronin köprüsünden iki işlemde “sahte para çekme işlemleri yapmak için saldırıya uğramış özel anahtarlar” kullandı.

Ronin yan zinciri, para çekme için beş imza gerektiriyor ve bu tür saldırılara karşı koruma amaçlı dokuz doğrulayıcıya sahip fakat yine de saldırganlar durdurulamadı. Blog gönderisinde bunun nasıl aşıldığı da anlatılıyor.

“Saldırgan, gaz içermeyen RPC düğümümüz aracılığıyla bir arka kapı buldu ve bunun için onayları almayı başardı”.

Saldırı Ne Zaman Oldu?

Blog gönderisi, şu anda 625 milyon doları aşan 173.600 Ethereum (ETH) ve USDC cinsinden 25,5 milyon kayıp olduğunu açıkladı. Ağustos 2021’de bir bilgisayar korsanı, zincirler arası merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü Poly Network‘ü kullanarak 611 milyon çalınmıştı. Fonların büyük çoğunluğu iade edildi.

Ronin saldırganının Ethereum adresi, bir hafta önce Binance borsasından ETH aktaran yeni bir adres. Etherscan kayıtları, saldırının geçen Çarşamba gerçekleştiğini gösteriyor. 6.250 ETH çeşitli aktarılmış olsa da fonların çoğu saldırganın adresinde kalıyor. Ronin Köprüsü ve Katana otomatik piyasa yapıcısı (AMM), soruşturmalar devam ederken duraklatıldı.

Blog, “suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çeşitli devlet kurumlarıyla doğrudan çalışıyoruz” diyor. CoinGecko’ya göre, Ronin ağının yerel tokeni RON’un fiyatı %27’nin üzerinde düştü.