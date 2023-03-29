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Kısa süre önce topluluk odaklı bir blok zinciri oyun finansman (GameFi) platformu olan Metacade‘in, token’ı MCADE’i merkezî borsa MEXC’de listeleyeceğini duyurmasının ardından ekibinin açıklamalarına göre presale önemli bir ivme kazandı.

Presale kapsamındaki tüm satışların tamamlanmasına yalnızca final aşama kaldı ve MCADE, MEXC’nin yanı sıra Bitmart ve Uniswap da dâhil olmak üzere kripto borsalarında resmî olarak listelenecek.

Metacade yakın gelecekte ekibinin iddialarına göre önemli kazançlar elde etme potansiyelini ortaya koyduğu için, erken aşama kripto yatırımcıları projeyi değerlendiriyor olabilir.

Metacade Nedir?

Ekibin açıklamalarına göre, Metacade, kendisini diğer birçok GameFi projesinin önüne geçirecek olan dünyanın en büyük “kazanmak için oyna” (P2E) oyun salonunu inşa etme hedefiyle yola çıkmıştır. Proje, geniş bir oyun kütüphanesi sunmayı ve çeşitli oyuncu türlerine hitap etmeyi planlıyor ve kendisini genellikle tek bir oyuna odaklanan mevcut oyun platformlarından ayırmayı hedefliyor.

Metacade’in sıradan ve rekabetçi oyunculara hitap etme yeteneği, oyuncuların çabaları için vadedilen ödüller ile birleşerek, benzersiz bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Bu devasa toplam pazar büyüklüğü (TAM), yatırımcıları heyecanlandırıyor ve olabilir.

Metacade’de yer alan ödül sisteminin de etkileyici bir şekilde tasarlandığı iddia ediliyor ve kullanıcıların oyun ekosistemine katkıda bulunan faaliyetleri için teşvikler kazanmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, oyun incelemeleri yazmak, alfa güncellemelerini paylaşmak ya da sadece toplulukla etkileşime geçmek karşılığında ödüller kazanabilir.

Ekibin iddialarına göre kullanıcılar Metacade’e nasıl katılırsa katılsın, fayda sağlamak ve çabalarının ödüllerini almak için çok sayıda fırsat var gibi görünüyor.

Metacade Platformu Nasıl Çalışıyor?

Metacade, blok zinciri üzerinde arcade tarzı “kazanmak için oyna” (P2E:Play-to-earn) oyunlarından oluşan en büyük koleksiyonu oluşturmayı hedeflemektedir. Oyun salonu, gündelik ve rekabetçi oynayışı destekleyerek oyuncuların istedikleri gibi oynamalarına ve kazanmalarına olanak tanıyacak.

Metacade ayrıca, Web3 iş fırsatlarını teşvik eden Work2Earn (Kazanmak İçin Çalış) girişiminden oyun geliştiricileri için Metagrants finansmanına kadar whitepaper’ında ayrıntılı olarak açıklanan ek özelliklere de ev sahipliği yapacak.

Work2Earn, oyun endüstrisindeki profesyonelleri, Metacade’in ortak projelerinden bazıları da dâhil olmak üzere Web3’teki en büyük şirketlerden bazılarında ücretli iş ilanlarıyla buluşturacak. Metagrants programı, blockchain GameFi inovasyonunun bir sonraki dalgasını finanse edecek. Geliştiriciler platforma teklifler sunacak ve topluluk hangi projelerin finansman alacağına karar vermek için oy kullanacak.

MCADE Nedir?

MCADE token, Metacade ekosisteminin merkezinde yer almakta ve platformun blok zincirindeki tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Oyuncular MCADE tokenını yarışmalar, turnuvalar ve ürünler için ödeme yapmak üzere kullanabilecekler. Ek olarak token sahipleri varlıklarını artırmak için MCADE’lerini platformda stake edebilirler.

Metacade, presale’inin tamamlanmasının ardından MCADE’i listelemek için önde gelen iki kripto borsası olan Bitmart ve MEXC ile ortaklık kurdu. Merkezî olmayan borsalarda da genişleme için planlar yapıldığı iddia ediliyor.

Metacade Presale Güncellemesi

Metacade’in başarılı MCADE presale’i birkaç hafta içinde milyonlarca dolar yatırım topladı. Token başına 0,008 dolardan başlayan kripto ön satışının dokuz aşaması var. Token şu anda ön satışın son aşaması için 0,02 $ olarak fiyatlandırılıyor.

MCADE’in borsa listelemesi, kripto topluluğunun dikkatini çekerek yeni yatırımcıların platforma dâhil olması için yeni yollar sunmayı hedefliyor.

MCADE İyi Bir Yatırım mı?

MCADE kripto presale’i, yatırımcıların en erken safhada katılım sağlayacakları bir kripto projesi olarak bir fırsat olarak lanse ediliyor. Ekibin iddialarına göre token’ın değerinin presale ve borsa listelemelerinden sonra yükselmesi ve artan işlem hacmi sayesinde 100 kat getiri potansiyeli sunması bekleniyor.

Yapılan açıklamalara göre Metacade’in platformunun altında yatan kodlar, blok zinciri denetçisi Certik tarafından kapsamlı bir şekilde analiz edilmiş ve değerlendirilmiş, Aave, Decentraland ve Polygon gibi iyi bilinen kripto projeleri arasına yerleştirilmiş ve yatırımcılar ile kullanıcılara projeye güvenmeleri için bir zemin sağlamış olabilir.

Metacade’in hedefi, Axie Infinity ve Decentraland gibi diğer büyük blok zinciri metaverse oyunlarının boyutlarına ulaşarak GameFi’de lider bir proje olmak.

Metacade’in MCADE Presale’ine Yatırım Yapılabilir Mi?

Metacade’in kripto presale’i, ekibinin iddialarına göre, yatırımcıların projeyi en erken aşamasında destekleyerek büyük kazançlar elde etmelerine olanak tanıyor. Presale tamamlandıktan sonra ekibin iddiasına göre MCADE tokeninin büyük kripto para borsalarında piyasaya sürülmesiyle birlikte, yatırımcılar potansiyel olarak yatırımlarından 100 kat getiri elde edebilirler.

Sonuç olarak, kripto portföylerini çeşitlendirmek ve GameFi devrimine katılmak isteyen yatırımcılar, ekibin altını çizmesine göre, MCADE tokenlarına yatırım yaparak kazanç elde edebilirler.

Metacade kripto presale’ine buradan katılabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.