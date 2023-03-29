On-chain (zincir üstü) verilere göre BNB Chain tabanlı bir borsa olan Safemoon hack saldırısına uğradı. Saldırıda borsanın likidite havuzundan yaklaşık 9 milyon dolar değerinde para çalındı.

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On-chain (zincir üstü) verilere göre BNB Chain tabanlı bir borsa olan Safemoon (SFM) hack saldırısına uğradı. Saldırıda borsanın likidite havuzundan yaklaşık 9 milyon dolar değerinde para çalınırken, borsanın altcoin’i SFM token değerinin yüzde 20’sinden fazlasını kaybetti.

Yaklaşık 9 Milyon Dolarlık Hack Saldırısının Detayları

BNB Chain tabanlı bir borsa olan Safemoon hack saldırısına uğradı. Safemoon ekibi hack saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada “Likidite havuzumuzun ele geçirildiğini bildirmek istiyoruz.” derken, sorunu çözmek için hızla harekete geçildiği belirtildi. BscScan’in sağaldığı verilere göre borsanın likidite havuzundan 8.9 milyon dolar değerinde para çalındı.

Saldırının gerçekleşme şekline ilişkin değerlendirmede bulunan Blockchain güvenlik şirketi Peckshield, yakın zamanda ağda uygulanan bir güncellemenin hack saldırısının önünü açan bir “halka açık bir yakım hatasına” neden olmuş olabileceğini söyledi. Peckshield, saldırganın bir kod özelliğini kullanarak SFM token’larının fiyatını yapay olarak yükseltebildiğini ve ardından aynı işlemde WBNB’yi akıllı sözleşmeden hızla boşaltmak için yeterli sayıda token’ı likidite havuzuna geri sattığını belirtti.

The Block’a konuşan bir Peckshield yetkilisi “Saldırgan, halka açık para basma hatasından faydalanarak SFM token’larının çoğunu yakabildi ve bu sayede SFM token’ın fiyatını yükseltebildi. Saldırgan bu yöntemle temel olarak başlangıçta SFM satın aldı, daha sonra SFM fiyatını artırmak için halka açık para basma hatasından faydalandı ve ardından SFM’yi 8.9 milyon dolardan daha fazla bir karla sattı.” dedi.

Saldırının Ardından SFM Token Düştü

Borsanın altcoin’i olan SFM token, saldırıyla birlikte değerinin yüzde 20’sinden fazlasını kaybetti. Saldırından önce 0,00023 dolar seviyelerinde bulunan altcoin, saldırının gerçekleşmesinden hemen sonra yönünü aşağı çevirerek 0,000177 dolara kadar düştü.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre SFM, 188.8 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 2 bin 737’nci altcoin.