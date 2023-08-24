Times of Israel’in 23 Ağustos’ta bildirdiğine göre, İsrail polisi önde gelen girişimci Moshe Hogeg ve ortaklarını bir kripto dolandırıcılığında yatırımcıları 290 milyon dolar dolandırmakla suçladı. Polise göre Hogeg, 2017-18 yıllarında dört kripto girişimini finanse etme kisvesi altında İsrail vatandaşları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan büyük miktarda para topladı.

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Bu projeler hiçbir zaman gerçekleştirilmedi. Bunun yerine Hogeg bu fonları kişisel harcamaları için kullandı. Polis, kripto dolandırıcılığına karışan yaklaşık 180 kişiyle görüştü. Yetkililer 900 adet kanıt, fon ve mülk keşfetti.

Polis, iki yıl boyunca kripto dolandırıcılığıyla ilgili soruşturmalarını tamamladıktan sonra Hogeg’i bir dizi suçla suçladı. Suçlamalar arasında ağırlaştırılmış dolandırıcılık, yetkisiz hırsızlık, kurumsal belgelerde tahrifat, sahtecilik, kara para aklama, vergi ihlalleri ve cinsel suçlar yer alıyor. Polis yetkilileri davalarını incelenmek üzere savcılara gönderdi. Polis diğer şüphelileri de çeşitli suçlarla itham etti.

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Hogeg daha önce blockchain tabanlı cep telefonu girişimi Sirin Labs ile bir proje üzerinde çalışmıştı. Hatta proje, dünyanın önde gelen futbolcularından Leo Messi’yi marka elçisi olarak işe aldı. Daha sonra Hong Kong merkezli cep telefonu üreticisi Foxconn, 2020 yılında Hogeg’e üretim faturalarının ödenmemesi nedeniyle yaklaşık 6 milyon dolarlık dava açtı. Sirin Labs hâlâ faaliyetlerine devam ediyor.

Hogeg’in son kripto katılımı, ademi merkeziyetçilik ve özgür ifadeye odaklanan bir Web3 girişimi olan Tomi ile görünüyor. Hogeg, Tomi’nin kurucu ortağı olduğunu iddia ediyor ve “danışman ve yatırımcı olarak kalacağını” söyledi.

Polis daha önce girişimciyi 2021 yılında dolandırıcılık ve cinsel suçlar şüphesiyle tutuklamıştı. Bir ay sonra da ev hapsine alınmıştı. İş adamı, kripto dolandırıcılığıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere şu anda kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Gözaltı sırasında polis zulmüne maruz kaldığını iddia etti.