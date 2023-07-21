Metaverse fırtınası nispeten yatışmış olsa da bunun tamamen bittiğini söylemek oldukça zor. Özellikle Nike gibi dev şirketlerin sektöre girişinden sonra hızlanan Metaverse alanı şimdilerde yavaşladı ancak bitmedi ve McDonalds gibi devler ile devam ediyor. Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonalds, özel bir adım attı.

McDonalds, Metaverse Dünyasına Girdi

McDonalds, tavuktan yapılan McNuggets ürününün 40. yılını kutlamak adına McNuggets Land yani McNuggets Diyarı’nın açılışını duyurdu. Bunun için metaverse denilince akla ilk gelenlerden olan Sandbox platformu tercih edildi.

Aslında McDonalds bu hamlesi ile sanal dünyaya ilk kez adım atmış sayılmaz. Şirket daha önce 2022 yılında “eve teslimatı gösteren sanal ve çevrimiçi bir restoran” fikrinin patentini almıştı. Ancak Web3‘e yönelik perakende ve kurumsal ilginin azalması göz önüne alındığında şu an neden böyle bir adım atıldığı bilinmiyor.

McNuggets Land’e direkt olarak Sandbox üzerinden giriş yapılabiliyor ve burada piksellerden oluşturulan McNugget karakterleri kullanıcıları karşılıyor. “Coach McNugget” ve asistanı “Assistant Coach McNugget” isimli bu yapılar oldukça eğlenceli gözüküyor.

Peki McDonalds buraya nasıl kullanıcı çekmeyi planlıyor? Aslında bu bir oyun ve oyunu oynamaya başlayanlar ödül havuzuna ortak olabiliyor. Oyunu oynayan kullanıcıların 100.000 SAND ödül havuzundan yani yaklaşık 44.000 dola değerinde havuzdan pay alma şansı var. Basın açıklamasına göre buna ek olarak “gizemli kutular” da kullanıcıları bekliyor.

McDonalds Ödülleri Şaşırtıyor

Bu girişim, McDonalds’ın Hong Kong kolu tarafından hayata geçirildi ve bazı kutular içerisinde “365 gün bedava tavuk McNugget” yeme hakkı olduğu belirtiliyor. Aslında bu McDonalds cephesinden gelen oldukça inovatif bir adım gibi gözüküyor ve diğer şirketlerin de benzer adımlar atması beklenebilir. Metaverse dünyası geçtiğimiz yıl çok fazla ilgi çekse de artık bu ilgi yok ve McDonalds gibi şirketler bunu yeniden diriltebilir.

Sandbox ise şimdiden dünyanın en büyük bazı şirketlerinin sanal dünyalarına ev sahipliği yapıyor ve Slim Jim gibi ABD odaklı markalar da kendi yerlerine sahip.