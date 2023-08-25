Coinbase‘in Layer-2 protokolü Base üzerinde bir borç verme ve borç alma platformu olan Magnate Finance, ZachXBT gibi zincir üzerindeki araştırmacıların projenin kurucularının çeşitli eylemleri nedeniyle bir çıkış dolandırıcılığı olasılığı konusunda uyarıda bulunmasının ardından 6,5 milyon dolarlık kullanıcı varlığını bir rug-pull ile çekti. Blockchain analitik firmaları, dolandırıcıların izini sürerek çalınan fonların bir kısmının BNB Smart Chain’e aktarıldığını tespit etti. Rug-pull dolandırıcılığı, merkezsiz finans dünyasında yaygın bir sorun haline geldi ve 2023’te büyük kayıpların yaşanmasına neden oldu.

Uyarıdan Sonra Rug-Pull Yaşandı

Daha önce 25 Ağustos’ta Magnate Finance protokolü Telegram grubunu silmiş ve web sitesini çevrimdışı hale getirerek kullanıcılar arasında olası bir rug-pull dolandırıcılığına ilişkin endişeleri artırmıştı. Magnate Finance ayrıca X hesabını sildi ve olası tüm sosyal medya varlığını kaldırdı. ZachXBT, Magnate Finance dağıtıcı adresinin Solfire 4,8 milyon dolarlık çıkış dolandırıcılığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu bildirmişti.

Telegram grubunu sildikten ve web sitelerini kapattıktan sadece saatler sonra, proje geliştiricileri protokolün fiyat verilerini manipüle ederek tüm varlıkları kaldırdı ve protokoldeki 6,4 milyon dolarlık toplam değerin (TVL) çökmesine yol açtı.

Varlık Nasıl Değerlendirildi?

Blockchain analitik firması PeckShield, projenin arkasındaki dolandırıcıların 1,34 milyon dolar değerindeki Dai tokenlerini 0x0664’ten başlayan yeni bir adrese aktardığını ve daha sonra çalınan fonların 1 milyon dolarını BNB Smart Chain’e köprülediğini bildirdi. PeckShield ayrıca Magnate Finance dolandırıcılarıyla bağlantılı beş farklı cüzdanı da takip etti.

Rug-pull’un arkasındaki dolandırıcı, karın büyük bir kısmını Ethereum Layer-2 platformları Arbitrum ve Optimism ile Stargate aracılığıyla BNB Smart Chain’e aktarmış. Şu anda yaklaşık 295 Ethereum ve 1,3 milyon DAI hala Base ağında tutuluyor.

Rug-pull dolandırıcılığı özellikle merkezsiz finans ekosisteminde merkezsizleşmenin getirdiği ek kolaylık nedeniyle dolandırıcıların çok yaygın bir taktiği haline gelmiştir. Bu durum 2023’ün ilk yarısında rug-pull dolandırıcılığı ve hacklemelerde kaybedilen kripto paraların toplam değerinin 656 milyon dolar olmasından da anlaşılmaktadır.