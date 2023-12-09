LUNC Coin ve USTC İçin Yolun Sonu Mu? Fiyat Düşüyor! İnanılmaz Yükselişin Ardından Yatırımcılar Fişini Çekti Mi?

Terra Luna Classic yatırımcıları tarafından 18 Mayıs 2022 tarihinden bu yana 85 milyar LUNC yakımı gerçekleştirildi. Bu durum topluluğun dolaşımdaki LUNC arzını azaltması konusunda önemli bir nokta olarak dikkat çekiyor. Bu süreçte en büyük destek de hala hacim bakımından en büyük borsa konumunda bulunan Binance tarafından geldi. Bu süreçte Binance, toplam yakıma yaklaşık 43,6 milyar LUNC katkıda bulundu ve bugüne kadar gerçekleştirilen toplam LUNC yakımının %51’ini gerçekleştirdi.

Terra Luna Classic (LUNC) Coin Yorumları

Dolaşımdaki LUNC token arzı 5,83 trilyon adet ve toplam arz 6,82 trilyon LUNC olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, topluluğun LUNC’un yakımları artırmak adına daha büyük atılımlar yapması gerekiyormuş gibi görünüyor.

Terra Luna Classic, Do Kwon’un zinciri TFL’den ayrılmıştı. Bunun ardından kripto parayı destekleyen topluluk onaylı geliştiricilerin yanı sıra güvenilir doğrulayıcılar ve üyeler tarafından yönetimi devralınmıştı.

Devam eden süreçte Terra Luna Classic yakımı, kripto borsaları, doğrulayıcılar, projeler ve üyelerin LUNC’u yakım cüzdanlarına göndererek ortadan kaldırmasıyla toplamda 85 milyar LUNC’luk devasa bir boyuta ulaştı. Topluluk tarafından haftalık olarak ortalama 200 milyon LUNC yakımı gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra Binance tarafından ise her ay yakım cüzdanlarına milyarlarca LUNC aktarılıyor.

Binance tarafından 1 Aralık tarihinde 16. LUNC yakımı gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaştık 4 milyar Terra Luna Classic (LUNC) token’ı ortadan kaldırıldı. Binance tarafından bugüne kadar yakım adreslerine gönderilen toplam LUNC miktarı ise 43,6 milyara ulaştı.

LUNC ve USTC Coin’in Geleceği

LUNC ve USTC geçtiğimiz hafta büyük bir fiyat artışına tanıklık etmişti. Bunun ardından fiyatları, genel kripto piyasasındaki toparlanmadan faydalanamadı ve baskı altında hareketini sürdürüyor. Yatırımcılar tarafından beklenilen hacim sağlanamaması sebebiyle bazıları şimdiden elde ettikleri kârı satışlar yaparak reele çevirmeye başlamış göründüler.

LUNC fiyatını inceleyecek olursak son 24 saatte %2’den fazla düşüşle 0,00019 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saat içerisinde görülen en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.000196 dolar ve 0.000208 dolar oldu. İşlem hacmi ise son 24 saat içerisinde %20 oranında azaldı.

Bunun yanı sıra, USTC fiyatı da 24 saat içinde %2’den fazla düştü ve 0.0437 dolar seviyesinde bulunuyor. USTC özelinde 24 saatlik sürecin en düşük ve en yüksek fiyatları ise 0,0434 dolar ve 0,0457 dolar oldu.