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Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?

NFT'ler üzerine istatistik ve veri takip imkanı sunan Coniun, holderlarına sağladığı utility'de değişikliğe gitti.
14:00
11 Ekim 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 3 Dakika

Eğer gerçekten bir NFT yatırımcısıysanız! Alacağınız NFT’nin size bir yarar sağlaması gerekir. O yüzden NFT koleksiyonu çıkaranlar bunu düşünerek bir koleksiyon ortaya koyarlar. Düşünsenize paranızı boş bir şeye harcamak ister misiniz? Şayet ben istemem. Bugün sizlerle Coniun’un C-Box’ını konuşacağız.

Elinde minimum bir tane ConiunPass NFT’si bulunduran kişilere tanınan haktır. Peki bu hak dediğimiz şey nedir? ConiunPass sahipleri her hafta salı günü C-box sitesi üzerinden, içerisinde hediye bulunan kutuyu açarlar. Kutudan çıkacak şeyler NFT’ler olabilir, yaklaşan projelerden whitelist hakkı olabilir ya da Coniun’un kendi çıkaracağı NFT koleksiyonunu geliştirmemiz için kullanacağımız fragmentsler olabilir. Fragmenst …? (Yani sahip olacağınız NFT’nin özelliğini arttırıcı, geliştirici şeyler diyebilirim).

Peki şimdi gelelim hepimizi meraklandıran soruya! Bu işi nasıl çeviriyorlar? Yani her hafta NFT vermeyi, whitelist hakkı dağıtmayı ya da fragments dediğimiz kendi çıkaracakları NFT projelerinin özelliklerini geliştirmede kullanacağımız parçacıkları dağıtmayı nasıl beceriyorlar?

NFT dünyasına aşina olanlar işin mantığını anlamış olabilir. Koleksiyonu çıkaran kişi veya kişiler koleksiyonu çıkarmadan önce buraya kendi kazanacakları Royality Fee dediğimiz komisyon ücretini girerler. Biz elimizdeki ConiunPass NFT’sini, her alıp sattığımızda Coniun bunu %10 olarak belirlediği için A kişisi NFT’sini satışa koyduğunda ve B kişisi onu satın aldığında, projeyi çıkaranların cüzdanına %10 oranında pay gider. Coniun buradaki kazancın %10’luk kısmının %50’sini C-box’ın finansmanına ayırır. Ayrılan yüzdelik kısımla C-box’a koyulacak olan NFT’ler seçilir. Whitelist toplama ekibi her hafta yaklaşık 1500 WL toplar ve yaklaşık 6000 ConiunPass holderına kutu açılımı ile whitelistlerini dağıtır. Kutuda çıkan fragments parçacıkları, biraz önce dediğim gibi Coniun’un ilerleyen aşamalarda çıkacak olan ERA projesinde NFT özelliğini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Bu yüzden C-Box, Coniun için değerli bir utility kaynağıdır ve NFT koleksiyonerlerini kendisine çeker. Lakin; her şey bu kadar güzelken gün geçtikçe bazı şeyler zaman aşımına uğrar. Yani değerini kaybedebilir. Bunun üzerine ekstra geliştirmeler yapmak gerekir ve C-Box 2’i çıkartmaya karar verirler.

C-Box 2 ile birlikte çekiliş sistemini değiştirirler. Beğenmediğiniz bir projeden whitelist hakkı almak yerine bu sistem ile bunun önüne geçilir ve holderlar istedikleri projeden whitelist seçebilir duruma gelirler. Tabi bu whitelist hakkını alabilmeniz için 1 yıldız kullanmanız gerekir. Bu yıldızlarda size 7 günde bir dağıtılır. Her hafta salı günü kutu açılma olayı ortadan kalkar. C-Box’larımız her zaman aktif hale gelir. Kutumuza yeni bir projeden whitelist hakkı eklendiğinde Discord’dan duyuru geçilir ve projeleri seçmek için belli bir zaman tanınır. Böylelikle whitelist haklarının boşa gitmesinin önüne geçilmesi hedeflenir.

Coniun’un C-Box özelliği holderlarına, sadece NFT’sinden kazanç sağlamayı değil. Çekiliş sistemini daha adil bir dağıtım yaparak gerçekleştirmeyi hedefler. Ekstra sunduğu seçeneklerle birlikte yatırım seçeneklerini arttırmaya imkan tanır. Buda bir NFT projesinin, NFT’lerini satın almak isteyen koleksiyonerlere sunacağı güzel utility’den bir tanesidir.

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