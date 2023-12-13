Hukuk

Kripto Varlıklar Nasıl Muhasebeleştirilecek? Çığır Açan Yeni Gelişme

Özet

  • Kripto para birimlerinin nasıl muhasebeleştirileceğine dair önemli bir gelişme yaşandı.
  • Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) yeni bir güncelleme yaptı.
  • İşletmelerin artık belirli kripto varlıklarını her raporlama döneminde gerçeğe uygun değerden ölçmeleri gerekiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB), çığır açan bir Muhasebe Standartları Güncellemesi (ASU) yayınlayarak kripto varlıklar için muhasebe ve açıklama standartlarını geliştirme konusunda önemli bir adım attı. Paydaşların geri bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu hamle, kripto varlık muhasebesinin iyileştirilmesine öncelik vermeyi, yatırımcılara daha ilgili bilgiler sunarken uygulama sürecini kolaylaştırmayı ve karmaşıklığı azaltmayı amaçladı.

Alt Başlıklar
Kripto Varlık Muhasebesinde Paradigma Değişimi: Önemli GüncellemelerDahil Olmak İçin Önemli Kriterler: Kapsamın TanımlanmasıStratejik Uygulama Zaman Çizelgesi: Değişim için Planlama

Kripto Varlık Muhasebesinde Paradigma Değişimi: Önemli Güncellemeler

Yeni ASU kapsamında, işletmelerin artık belirli kripto varlıklarını her raporlama döneminde gerçeğe uygun değerden ölçmeleri zorunluluk haline geldi. Bu, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerin net gelirde muhasebeleştirildiği önceki yaklaşımdan bir sapmaya işaret etti.

Değişiklikler, yatırımcılara bir işletmenin kripto varlık varlıkları hakkında daha net bir fikir sunmak için tasarlandı. Zorunlu açıklamalar, önemli varlıklar, sözleşmeye bağlı satış kısıtlamaları ve raporlama dönemindeki değişiklikler hakkında bilgileri içeriyor.

Dahil Olmak İçin Önemli Kriterler: Kapsamın Tanımlanması

ASU’nun etkisi, belirli kriterleri karşılayan varlıkları kapsamaktadır:

  • Maddi Olmayan Varlık Tanımı: Varlıklar, FASB Muhasebe Standartları Kodifikasyonu’nda belirtilen maddi olmayan duran varlık tanımını karşılamalı.
  • Uygulanabilir Hakların Hariç Tutulması: Sahibine dayanak mallar, hizmetler veya diğer varlıklar üzerinde uygulanabilir haklar veya talepler sağlamayan varlıklar hariç tutuldu.
  • Blockchain Tabanlı Doğa: Kripto varlıklar, Blockchain veya benzer bir teknoloji kullanılarak oluşturulmalı veya dağıtılmış bir defterde bulunmalıdır.
  • Kriptografi Güvenliği: Sağlam bir güvenlik katmanı sağlayan kriptografi ile güvence altına alınmalı.
  • Değiştirilebilirlik Gereksinimi: Varlıklar, değiştirilebilir olmalı.
  • İhraççı Olmayan Kaynak: Raporlayan işletme veya ilişkili tarafları tarafından oluşturulan veya ihraç edilen varlıklar değişiklikler kapsamında olmayacak.

Stratejik Uygulama Zaman Çizelgesi: Değişim için Planlama

ASU, işletmelerin yeni standartlara uyum sağlaması için bir yürürlük tarihi belirledi. İşletmelerin 15 Aralık 2024 tarihinden sonra başlayan mali yıllar ve bu mali yıllar içindeki ara dönemleri kapsayacak şekilde değişiklikleri uygulaması zorunluluk haline geldi.

Henüz yayınlanmamış ara dönem ve yıllık finansal tablolar için erken uygulamaya izin verildi. Değişikliklerin bir ara dönemde uygulanması durumunda, söz konusu ara dönemi içeren mali yılın başından itibaren uygulanması gerekiyor.

FASB’nin ASU’su, kripto varlık muhasebesinde dönüştürücü bir değişime işaret ederek, finansal raporlamayı dijital varlıkların gelişen ortamıyla uyumlu hale getirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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