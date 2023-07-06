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Kripto Paralarda Yüz Milyonlarca Dolar Tasfiyelerin Sebebi Ne?

Özet

  • Kripto paralarda 140.000.000 dolar değerinde tasfiye gerçekleşti.
  • En çok tasfiye edilen varlıklar BTC, ETH, BCH, SOL, XRP, MATIC,DOGE ve PEPE
  • BTC'deki düşüş ABD verilerine gözlerin çevrilmesine neden oldu.
  • Piyasa etkisi: Negatif
22:30
6 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 2023 yılındaki zirvesinden aniden düşerken, son 24 saatte yüz milyonlarca dolar değerinde kripto varlık tasfiye edildi. Kripto para piyasalarımda yaşanan ciddi tasfiyelerin nedeni ne? Tasfiyeler ne gibi sonuçlar yaratabilir? Analitik firmasının verileri ile hep birlikte inceleyelim!

Bitcoin Tasfiyesi!

Kripto para piyasalarının önde gelen veri analitik firması olan Coinglass’tan gelen yeni veriler, son 24 saat içerisinde, Bitcoin’in 31.000 dolar fiyat seviyesinden geri çekilirken, önde gelen kripto para borsası platformlarından 140.000.000 dolar değerinde dijital varlığın tasfiye edildiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin, yazı kaleme alındığında 30.305 dolar seviyesinden işlem görüyor, gün içinde küçük bir artış, ancak 2023’ün zirvesi olan 31.479 dolardan %3.8 düşüş.

Elde edilen verilere göre, yaklaşık 48 milyon dolar değerinde türev sözleşmesinin, çoğu uzun pozisyon olan dünyanın en büyük kripto para borsa platformu Binance’ten ihraç edildiğini ortaya koyuyor. Seyşeller merkezli kripto para borsası OKX, 46 milyon doların biraz üzerinde uzun ve kısa pozisyonların tasfiye edildiğini görürken, Bybit ve Huobi sırasıyla 25 milyon dolar ve 8 milyon dolar gördü.

Çıkışlarda Etkilenen Token’lar!

Ek olarak kripto para analiz firması, son 24 saat içinde en çok tasfiye edilen sözleşmelere sahip dijital varlıkların kral kripto para, Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Solana (SOL), XRP, Polygon (MATIC), Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE) olduğunu tespit etti.

BTC’nin fiyatındaki düşüş ve tasfiye faaliyetindeki artış, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki istihdam seviyesini izleyen yeni ADP raporunun beklentileri büyük ölçüde aşarak piyasada daha fazla faiz artırımına ilişkin korkulara yol açmasıyla geldi. Comerica Wealth Management’ın baş yatırım sorumlusu John Lynch’in CNBC’ye verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

Piyasa açıkça sıralı bir numarayı tercih ederdi. Ancak beklentilerin iki katından fazla olması, Fed’in daha agresif olması gerektiğine dair korku faktörünü gerçekten artırıyor.

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