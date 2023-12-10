Güvenlik

Kripto Paralarda Tarihi Zirve Gerçekleşti! ABD, Japonya ve Güney Kore’den Ortak Görüş! Büyük Tehlikenin Farkındalar!

Özet

  • ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kripto hırsızlıkları konusunda güvenlik görüşmesi yaptı.
  • Toplantıda, bölgesel krizler ve Kuzey Kore'nin kripto kullanımına karşı ortak çabalar ele alındı.
  • ABD Hazine OFAC, Kuzey Koreli kripto hırsızlık gruplarına yaptırımları artırıyor ve mixer'lara ceza kesiyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre ABD, Güney Kore ve Japonya hükümetlerinden ulusal güvenlik yetkilileri Kuzey Kore merkezli kripto hırsızlıkları hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kripto Paralarda Güvenlik Adına Tarihi GörüşmeABD’de Verilen Cezalar Artıyor

Kripto Paralarda Güvenlik Adına Tarihi Görüşme

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kore Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Danışmanı Cho Tae-Yong ve Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Takeo Akiba’nın, Güney Kore’nin başkenti Seul’de Kuzey Kore merkezli bir görüşme gerçekleştirmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Gerçekleştirilen görüşme ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Ulusal Güvenlik Danışmanları, bölgesel krizler konusunda danışma taahhüdü, balistik füze savunma verilerinin paylaşımı ve Kuzey Kore’nin yasadışı kitle imha silahı programları için gelir elde etmek amacıyla kripto para birimini kullanmasına yanıt vermek için ortak çabalarımız da dahil olmak üzere çok çeşitli üçlü girişimlerdeki ilerleme gözden geçirildi.

Kripto paraların geleceği açısından da önem teşkil eden toplantıya ait açıklamada üç yetkilinin ortak nokta olarak Kuzey Kore’nin Rusya ile ilişkilerini de ele aldığı açıklandı.

Kuzey Kore merkezli grupların kripto sektörü içerisindeki çeşitli projelerden milyarlarca dolar değerinde kripto para çalması dünyanın önde gelen devletlerinin ilgili kurumlarını fazlaca rahatsız etti. ABD hükümeti, Kuzey Kore’ye bağlı ve belki de dünyanın en büyük kripto para korsan grubu olan Lazarus Group’un geçen yıl Axie Infinity’nin Ronin Köprüsü’nden yaklaşık 600 milyon doların üzerinde para çaldığını belirtmişti.

ABD’de Verilen Cezalar Artıyor

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından bu sürecin ardından bazı kurumlara ceza kesildi. Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının tarafından çalınan fonları taşımak ve izini kaybettirmek için kullanılan mixer’lara da yaptırım uygulandı.

Geçtiğimiz hafta OFAC ceza listesine Sinbad mixer’ine bağlı iki kripto adresini ekledi. Birçok ülkeden gerçekleşen katılımın ardından yetkililer Sinbad’ın web sitesini de ortak bir çalışmayla ele geçirdiler.

Belki de içlerinde en ünlüsü olan Tornado Cash de OFAC’den nasibini aldı. Tornado Cash de bu süreçte yaptırım uygulananlar arasında listede yerini aldı ve 100 milyon doların ortadan kaybolmasına aracı olması ile suçlandı.

Projenin geliştirici ekibinde yer alan Roman Storm ve Alexey Pertsev, şu anda Tornado Cash özelinde yaptıkları çalışmalarıyla bağlantılı olarak ABD ve Hollanda’da suçlamalarla yüzleşiyorlar. Bunun yanı sıra bir diğer geliştirici olan Roman Semenov da kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle suçlandı ancak hakkında bir tutuklama kararı verilmedi.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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