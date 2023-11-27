Güvenlik

Kripto Para Dolandırıcılığında Bir Komik Olay: Bundan Sonra Dolandırılırsanız Biz Değiliz!

Özet

  • Inferno Drainer ekibi 70 milyon dolardan fazla kripto para çaldı.
  • Hacker'lar hizmeti kapatma kararı aldıklarını açıkladı.
  • Inferno'nun arkasındaki ekip yaklaşık 16 milyon dolar kazandı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan ve dikkat çekici olan cüzdan boşaltma hizmetlerinden birisi Inferno Drainer, faaliyetlerini hızlı bir biçimde durduracağını açıkladı.

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Aktif Durumdayken 70 Milyon Doların Üzerinde Para ÇalındıGiderken Bile Taklit Ediyorlar

Aktif Durumdayken 70 Milyon Doların Üzerinde Para Çalındı

Geçtiğimiz bahar ayının başında, hacker’ların %20’lik bir kesinti karşılığında diğer cüzdanlardan para çalması konusunda yardımcı olarak farklı bir hizmet veren Inferno’dan ilk defa Scam Sniffer telegramında bahsedilmeye başlanmıştı.

Konudan bahseden Scam Sniffer, yaklaşık 5.000 kişinin bu sistem tarafından hedef alındığını ve bunun sonucunda yaklaşık 6 milyon dolarlık kaybın yaşandığını belirtti.

Hizmetin çalışma yöntemi şu şekilde tanımlanıyordu. Telegram’da iletişime geçen bir kişinin hedef gösterdiği projelerin web sitelerini klonlayarak işlem gerçekleştiriliyordu. Hedefler bu tuzağa düştüğünde, Inferno tarafından geliştirilen kimlik avı yazılımı cüzdanı soyuluyor ve bunun ardından da işbirlikçiye %80 oranında ödeme yapıyordu.

Ancak bu olayın sadece bir başlangıcı olarak tanımlanmıştı. Şu anda, blockchain üzerine araştırma yapan kişiler Inferno’nun gerçekleştirdiği hizmetlerin ardından 71 milyon doların üzerinde çalıntı fon olduğunu belirtiyordu.

Gerçekleşen işlemler karışığında elde edilen verileri sağlayanların paylaşımları doğruysa, Inferno’nun arkasındaki ekip yaklaşık 6 aylık süre içerisinde yaklaşık 16 milyon dolar değerinde yasadışı kar elde etti.

Giderken Bile Taklit Ediyorlar

Hacker’lar bu hizmeti daha fazla sürdürmeyeceklerini belirterek Telegram’daki hizmetlerinin kalıcı olarak kapatıldığını açıkladılar. Yapılan paylaşımda kullanılan dil, bu tür kişilerle iletişimde sıklıkla görülen darağacı mizahı ve alaycı tavırları sergileyen hacker’ların tutumundan farklı olmadı.

En çılgın yolculuğun sonu. Inferno drainer kapanıyor. Hepinizle uzun bir yolculuk yaptık ve size yürekten teşekkür etmek istiyoruz. Ne yazık ki hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. 80 milyon $’ın boşaltılmasından sonra, kapatmaya karar verdik, devam etme zamanımız geldi. [Drakan ve diğer tüm müşterilerimiz gibi bizimle çalışan herkese çok teşekkür ederiz, umarız bizi şimdiye kadar var olan en iyi drenajcı olarak hatırlarsınız ve para kazanma arayışınızda size yardımcı olmayı başarmışızdır.

Yazıda ayrıca komik bir konuya daha yer verildi. Hizmetin kapatılacağı paylaşılırken daha sonrasında kullanıcılarla iletişime geçecek kişilerin kendileri değil dolandırıcılar olacağını belirttiler.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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