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Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!

Dünya genelinde yaşanan etkinlikler arttıkça kripto para dolandırıcıları da kendilerine yeni yollar ve yöntemler bulmaya devam ediyorlar.
09:30
25 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son araştırmalar, 2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki futbol taraftarlarının kripto para dolandırıcılığına karşı dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Güvenlik firması Kaspersky’ye göre siber suçlular, geniş ilgi ve geniş çaplı katılım nedeniyle her zaman büyük küresel spor etkinliklerine ilgi duyuyor. Dünya Kupası öncesinde yapılan bir araştırma sırasında Kaspersky, siber suçluların futbol taraftarlarını dolandırmak için en çok başvurduğu yolları belirledi.

Dünya Kupasında Kripto Dolandırıcılığı

Bu yılki etkinliğin biletleri yalnızca dijital ortamda mevcut olduğundan, dolandırıcılar bu biletleri sunan sahte web siteleri oluşturarak, giderek daha fazla kazanç elde ediyor. Ürünler, hediyeler ve eşantiyonlar için sahte web siteleri de etkinliğin meraklıları arasında dikkatsiz olanları cezbediyor.  Yine de kripto para birimleri ve NFT’leri içeren dolandırıcılıklar, bunları öne çıkaran en büyük küresel etkinlik sırasında ön plana çıktı.

Kaspersky, çeşitli kripto para dolandırıcılıklarının yayılmasını 2022 Dünya Kupası’nın ayırt edici bir özelliği olarak vurguladı. Araştırmacı, birçok dolandırıcının NFT’lerin popülaritesinden faydalandığını vurguladı.

KuCoin’in araştırmasına göre futbol, kripto para yatırımcıları arasında en popüler spor. Kripto para yatırımcılarının yaklaşık %25’i futbolu en sevdikleri spor olarak belirtiyor. Futbolu seven kripto yatırımcılarının yaklaşık %41’i spor NFT’leriyle ilgileniyor.

Bazı dolandırıcılıklar kumar etrafında dönüyor ve bir maç sonucuna bahis oynamak için büyük miktarda kripto para kazanma umudu sunuyor. Benzer dolandırıcılıklar, sanat eserleri veya takım ürünleri NFT’leri için çekilişlere katılabiliyor.

Her iki durumda da, taraftarlardan kripto cüzdan kimlik bilgilerini vermeleri isteniyor, böylece olası kazananlar ödüllerini doğrudan alabiliyorlar. Ancak, bu tür bilgilerin ifşa edilmesi, dolandırıcıların taraftarların cüzdanlarındaki içerikleri çalmasıyla sonuçlanabiliyor.

Bu arada, araştırmalar küresel spor etkinliğinde yatırım dolandırıcılığı gibi daha genel kripto dolandırıcılığı da öngörüyor. Diğer rug pull planlarına benzer şekilde, dolandırıcılar kullanıcıları yeni çıkarılan bir kripto paraya yatırım yapmaya ikna ediyor ve ardından yatırımcıların fonlarıyla kaçıyorlar.

Kripto ve Dünya Kupası

Bu yılki Dünya Kupası, sponsor olarak kripto platformu Crypto.com ile kripto para birimlerini bu kadar belirgin bir şekilde öne çıkaran ilk kupa oldu. Bu, platformun ve genel olarak kriptonun tahmini beş milyar izleyiciyle buluşmasını sağlıyor.

Etkinlikteki taraftarlar ayrıca altıya altı maçlara katılarak kendi NFT’lerini yaratma fırsatına da sahipler. FIFA Fan Festivali’ndeki sahalar oyuncuların hareketlerini yakalıyor ve bunlara dayanarak benzersiz bir GIF oluşturuyor. Oyuncular daha sonra bu GIF’leri NFT olarak alma fırsatına sahip oluyor.

Belirli bir futbol takımı temalı kripto para birimleri olan taraftar token’ları da şu ana kadar turnuvada bir rol oynadı. Suudi Arabistan’a karşı alınan üzücü mağlubiyetin ardından, en çok tercih edilen Arjantin’in taraftar token’ı neredeyse dörtte bir oranında değer kaybetti.

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