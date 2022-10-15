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Karar Verildi! Popüler NFT Pazar Yerinden Telif Ücreti Müjdesi!

NFT pazar yeri Magic Eden üzerinden NFT alanlar, yaratıcılara telif ücreti olarak ne kadar ödemek istediklerini belirleyebilecekler. Magic Eden bu hamlenin kalıcı olmayacağını umuyor.
19:02
15 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana ağı üzerinde çalışan en büyük NFT pazar yeri olan Magic Eden, platformu üzerinden alım yapan kullanıcıların NFT’nin oluşturucusuna telif ücreti olarak ne kadar ödeyeceğinini belirleyebileceklerini açıkladı.

Ne Kadar Telif Ücreti Ödeyeceğini Alıcı Belirleyecek

NFT pazar yeri Magic Eden tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ne kadar telif ücreti ödeneceğine ilişkin karar alıcıda olacak. Varsayılan olarak tüm koleksiyonlar/listelenen NFT’ler için tam telif ücretlerini karşılayacak.” denildi. Magic Eden’e göre, alıcılar tercih ettikleri telif yüzdelerini belirlemek için birden fazla seçeneğe sahip. Buna göre, kullanıcılar profillerini düzenleyerek Magic Eden’daki tüm NFT’ler için geçerli bir telif yüzdesi veya belirli bir koleksiyon veya tek bir ürün için bir telif yüzdesi seçenebilirler. NFT pazar yeri, bu değişikliğin NFT sektörü üzerinde önemli etkileri olduğunun farkında olduklarını ve bunun geçici bir değişiklik olmasını umduklarını belirtti.

Magic Eden, NFT alımlarında işlem ücretlerinden de feragat edeceğini ekledi. Solana tabanlı NFT pazar yeri şimdiye kadar her NFT satışından yüzde 2 oranında işlem ücreti alıyordu. Tüm bunlarla birlikte telif ödemelerinin belirlenmesinin zincir üstünde (on-chain) uygulanamayacağını belirtmek gerekiyor. İçerik oluşturucuları Magic Eden gibi NFT pazar yerlerinin ikincil satışlarında satılan ürünlerin değerinin belirli bir yüzdesini almaya devam edecekler.

Telif Ücretsiz NFT Akımı

Şirketin duyurusu, NFT‘ler için uygulanan telif ücretleri hakkında devam eden tartışmaların ortasında geldi. Tartışmanın bir tarafında NFT’ler için zorunlu telif ödemelerinin olmaması gerektiğini savunan bazı kullanıcılar yer alırken, diğer tarafında bu ödemelerin çalışmaları için bir ödül olduğunu savunan içerik oluşturucuları yer alıyor.

Magic Eden’in kararı NFT pazar yeri sektöründe birçok şeyi değiştirebilir. SudoSwap gibi NFT ticaret platformları telifsiz platformlar olarak hızla yükseldi. Ağustos ayında en büyük NFT pazar yeri olan OpenSea‘ye bir vampir saldırısı başlatan pazar yerlerinden X2Y2, bazı NFT koleksiyonları için telif ücretlerinin kaldırıldığını duyurdu.

Solana’da popüler bir NFT koleksiyonu olan DeGods, geçen hafta tüm telif ödemelerini kaldırmasıyla heyecan yarattı. Bu hamle, projenin kurucusunun telif ücretlerinin kaldırılmasının NFT’leri daha pahalı hale getireceği ve daha fazla dolandırıcılık projesi için fırsat yaratacağı yönündeki önceki yorumları göz önüne alındığında oldukça önemliydi. Şimdi DeGods’un kurucusu, yüzde 0 telif ücretinin yakında NFT pazar yerleri için norm haline geleceğini söylemeye başladı.

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