Karar Çıktı LUNC ve USTC Ters Köşe Yaptı! Buna En Büyük Doğrulayıcı Bile Olumlu Bakmıyordu!

Terra Classic chain’de önemli sayıda doğrulayıcıyı ortadan kaldırmak konusunda bir Terra Luna Classic önerisi topluluk kararıyla onaylandı. Teklif, güvenlik, merkezileşme ve büyüme riski sebebiyle bir grup doğrulayıcıdan ve Terra Luna Classic topluluğunun üyelerinden tepki aldı. Buna rağmen ilk 100’deki bazı doğrulayıcıların lehte oy kullanmasıyla birlikte oylama olumlu sonuçlandı.

LUNC Son Durum

11888 numaralı teklifte “Terra Classic’in doğrulayıcı sayısının 135’ten 100’e düşürülmesi” önerisi sunulmuştu. Öneri, doğrulayıcı sayısını azaltmayı ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek kötü aktörlerin doğrulayıcılar oluşturmasına ve başkalarını taklit etmesine izin verme ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefliyordu.

Teklife yönelik açıklama ise şu şekildeydi:

Terra Classic’teki doğrulayıcı sayısı 130’dur ve 113. sıradaki son doğrulayıcı kendilerine devredilen 1,86 milyon LUNC’a sahiptir, bu da herkesin ciddi bir çaba sarf etmeden bir Terra Classic doğrulayıcısı başlatabileceği anlamına gelir.

Geçtiğimiz dönemde de buna benzer bir teklif yapılmış, bazı doğrulayıcılar daha önce aktif olmayan ve sürece katılım sağlamayan doğrulayıcıların chain’den çıkarılması gerektiğini savunmuşlardı.

Teklif %31,69 oranında “Evet” oyu alırken, %22,49 oranında da “Hayır” oyu aldı. Bunların yanı sıra 46 “Çekimser” oy da katılım sağlayanlar tarafından kullanıldı. Topluluk, teklifin merkeziyetsizlik hedefinin aksine merkezileşme nedeniyle chain’e zarar verebileceğine olan inançlarını belirtmeye devam ediyorlar.

Onlara göre ayrıca, zincirin güvenliğini azaltacak ve topluluğa katkıda bulunmaya çalışan küçük doğrulayıcılar bu oylamanın ardından zarar görecekler. Daha da ilginci en büyük doğrulayıcı konumunda bulunan Allnodes tarafsız kalmayı tercih etti ve “Çekimser” oy kullandı.

LUNC Yorumları

Diğer bir yandan LUNC ve USTC fiyatlarında da dalgalanma yaşanıyor. Binance ve topluluk tarafından yapılan olumlu açıklamaların ardından yaklaşık %300 ve %400 oranında fiyat yükselişi yaşanmıştı.

LUNC fiyatı, bir hafta içinde %150’den fazla arttı ve ancak son 24 saatte %10’luk düşüş yaşadı. Bu süreçte fiyat yazım saati itibariyle 0,000237 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,000225 dolar ve 0,000275 dolar oldu. Dikkat çekici bir diğer gelişme olarak ise, işlem hacmi son 24 saatte %20 oranında azaldı ve bu da trader’lar arasındaki ilginin düştüğüne işaret ediyor.

Bunun yanı sıra, USTC fiyatı bu hafta gerçekleşen büyük bir yükselişin ardından %15’lik düşüşle LUNC’a eşlik etti. Yazım saati itibariyle USTC 0,055 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri sırasıyla 0,0529 dolar ve 0,0647 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi de LUNC’a benzer bir biçimde son 24 saatte %12 düştü.