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  •   İşlem Hacimlerinde Tarihi Düşüşler: NFT Furyası Sona mı Eriyor?

İşlem Hacimlerinde Tarihi Düşüşler: NFT Furyası Sona mı Eriyor?

Özet

  • - İşlem hacimlerinin düşmesiyle birlikte OpenSea başta olmak üzere birçok NFT pazaryerinin aktif kullanıcı sayılarında ciddi düşüşler kaydedildi.
  • - BAYC başta olmak üzere birçok koleksiyonun taban fiyatında yüksek oranlı değer kayıpları gerçekleşti.
  • - Ayrıca güncel verilere göre Ethereum tabanlı NFT'lerin toplam hacmi, Şubat 2023'te 1,72 milyar dolardan Temmuz 2023'te 455 milyon dolara geriledi.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
22:20
7 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

2021 yılında dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşan NFT koleksiyonları, son aylarda oldukça düşük bir performans sergiledi. NFT platformlarının işlem hacimleri ve aktif kullanıcı sayıları günden güne çarpıcı düşüşler kaydederken popüler NFT koleksiyonlarında da büyük ölçekli değer kayıpları görüldü.

NFT Furyası Sona mı Eriyor?

NFT‘ler, 2021 yılında dünya çapında oldukça büyük bir popülariteye ulaştı. NFT platformlarının kullanıcı sayıları bu dönemde katlanarak artarken NFT koleksiyonlarının sayısında ve popüler koleksiyonların taban fiyatlarında ciddi yükselişler kaydedildi. Bu süreçte OpenSea gibi NFT platformlarının işlem hacimleri çok kısa bir süre içerisinde oldukça yüksek sayılara ulaştı.

Ancak kripto para piyasasının 2021’in sonlarına doğru yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte NFT ekosisteminde de ciddi kayıplara tanık olundu. Özellikle herhangi bir sanatsal yönü olmayan veya herhangi bir kullanım durumunu içermeyen NFT’ler kısa sürede %90’ları aşan değer kayıpları ile karşı karşıya kaldı. Koleksiyonlardaki değer kaybının yanı sıra işlem hacimlerinde ve aktif kullanıcı sayılarında da çarpıcı düşüşler kaydedildi.

İşlem Hacimlerinde Tarihi Düşüşler

NFT’lerin popülaritesinin artmasıyla birlikte 2021 yılının sonlarında ve 2022 yılının başlarında oldukça yüksek oranlarda değer kazanan BAYC gibi dönemin popüler NFT koleksiyonları, piyasadaki yükselişin tersine dönemesinin ardından çarpıcı düşüşlere tanık oldu. 1 Mayıs 2022’de 153,7 ETH‘ye ulaşan BAYC NFT koleksiyonunun taban fiyatı, şu anda güncel verilere göre 30 ETH’nin altında.

Öte yandan koleksiyonlardaki değer kayıplarının yanı sıra işlem hacimlerinde de ciddi düşüşler var. Koleksiyonların taban fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde 250.000 aktif haftalık yatırımcı sayısına ulaşan OpenSea’de bu sayı şu anda 40.000 civarına düşmüş durumda. Ayrıca The Block’un verilerin göre Ethereum tabanlı NFT‘lerin toplam aylık işlem hacimleri, Şubat 2023’te kaydedilen 1,72 milyar dolar seviyelerinden Temmuz 2023’te 455 milyon dolara geriledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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