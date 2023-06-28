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Kripto para piyasalarında devasa miktarda varlığı olan bireysel yatırımcılar var ve bunların bir kısmı topun ağzında. Milyonlarca dolarlık varlığın her geçen gün kripto para piyasalarında saldırganların eline geçtiğini görüyoruz. Her geçen gün yeni taktikler geliştiriyor ve bir algınlık dalgınlık devasa kayıplara neden olabiliyor.

iPhone Kullanıcılarına Uyarılar

Özel veriler, özellikle de kripto para söz konusu olduğunda, korumasız bırakılamayacak kadar değerlidir. Siber suçluların giderek daha sofistike hack yöntemleri geliştirmesiyle birlikte, kripto özel anahtarlarının güvenliği yatırımcılar için giderek artan bir endişe haline geldi.

Phone, bu özel anahtarları potansiyel olarak güvence altına alabilecek özellikler sunuyor. Peki bu yöntemler ne kadar güvenli? Güçlü güvenlik mekanizmasıyla tanınan Apple’ın iPhone’u Android cihazlarda olduğu gibi “Güvenli Klasör” işlevine sahip değildir. Bununla birlikte, özel verilerin güvenliğini sağlamak için Apple‘ın sunduğu alternatif araçlar ve üçüncü taraf uygulamalar var.

Kripto Cüzdan Bilgilerini Saklama

Eylül 2022’deki iOS 16 güncellemesi, Fotoğraflar uygulamasındaki Gizli Albümün kilidini bir parola, Touch ID veya Face ID kullanarak açma seçeneğini getirdi. Bu, daha önce herkesin Albümler işlevi aracılığıyla gizli içeriklere erişmesine izin veren uygulamanın gizliliğini önemli ölçüde artırıyor.

Uygulamanın birincil amacı fotoğraflar ve videolar olsa da, bu işlev kripto özel anahtar ekran görüntülerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir.

Buna ek olarak, iPhone‘daki Notlar uygulaması metin, resim ve video içeren tek tek notları bir parolanın arkasına kilitleme seçeneği sunar. Bu özellik, şifrelenmiş kripto özel anahtarları güvenli bir şekilde saklamak için de kullanılabilir. En azından WP veya farklı mesajlaşma uygulamalarında bu bilgileri saklamaktansa bu daha güvenli görünüyor.

Ancak bu soğuk depolama yönteminin etkinliği, güvenli cihaz kullanımı, güçlü parola oluşturma ve düzenli ürün yazılımı güncellemeleri dahil olmak üzere dikkatli kullanıma bağlıdır. Özel anahtarlar başkalarıyla paylaşılmamalı veya çevrimiçi olarak ya da bir bilgisayarda saklanmamalıdır.

Tüm bunlara ek olarak kripto varlıklarınızın itibari para birimi karşılığı belli rakamın üstündeyse cüzdan gibi kullanabileceğiniz çoğu zaman kapalı duran bir telefon edinmeniz gerekebilir. İnternete nadiren bağlı olacağı için riskleriniz de azalır.

Bulutta saklanan özel anahtarlar hesabınızın ele geçirilmesiyle saldırganların eline kolayca geçebilir. Bu yüzden bulutta veya online dosya saklama platformlarında özel anahtarlarınızı yedeklemeniz risklidir.