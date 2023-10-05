  Instagram Başkanı Adam Mosseri’den NFT Açılaması: NFT’lerin Yükseleceğine İnanıyorum

Instagram, içerik oluşturucuları için 4 Ekim’de İnovasyon Zirvesi etkinliğine ev sahibi yaptı. İlk defa gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bu alanda markalaşma, Instagram araçlarını optimize etme ve son teknoloji yenilikleri ele alındı. Zirve sırasında teknoloji fenomeni Marques Brownlee ile Instagram başkanı Adam Mosseri arasında gerçekleşen bir sohbet sırasında Mosseri NFT’lerin yükseleceğine inandığını açıkladı.

Instagram ve NFT Sektörü

Instagram, Mart 2023’te Ethereum tabanlı NFT’ler için desteğini sona erdireceğini açıklamış ve bu adım o dönem için büyük bir şaşkınlığa yol açmıştı. Sohbet sırasında Mosseri, Instagram’ın NFT desteğine son vermesine rağmen neden hala “bullish” olduğu ise şu ifadelerle açıkladı:

“Çünkü bunu tüm içerik oluşturucular için anlamlı bir gelir kaynağı olarak görmedim ve her yerde kemerlerini sıktıkları ve çok yüksek riskli olduğu için geri çekildim.”

İnovasyon Zirvesi’nin açılış konuşmacıları arasında Instagram’ın başındaki Adam Mosseri, Dave Krugman ve Larissa Gargaro’nun yanı sıra fotoğraf, film, teknoloji ve yapay zeka gibi birçok alanın önde gelen isimleri yer aldı. Sektör temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte birçok konu ele alındı.

Mosseri Yapay Zeka Sektörü Hakkında Konuştu

Mosseri ayrıca NFT’lerin yanında yapay zeka konusu da ele aldı ve özellikle influencer’lar için yapay zekanın potansiyeline değindi. Mosseri, içerik oluşturucularının çıkarlarına uygun doğru platformlar ve araçlar seçiminde yaşadıkları sorunları tartıştı ve içerik üreticilerine bir yapay zeka versiyonunuzun olmasını ister miydiniz gibi ilgi çekici bir soru yönelttikten sonra fikirlerini şöyle açıkladı:

“Bazı içerik oluşturucular için bu mantıklı olabilir, bazıları için ise hiç mantıklı olmayabilir. Sizin yapay zeka versiyonunuz ilginç olmalı ve en sevdiğiniz şeyle uyumlu olmalı. İçerik konusunda eğitilmeli ve tonunuzu bilmeli ama aynı zamanda rakiplerinizi tavsiye etmesini ve hakkınızda kötü konuşmasını da istemezsiniz.”

Mosseri aynı zamanda içerik üreticilerine yapay zeka sohbet robotlarının ya da yapay zekanın bireyler için çalışması fikrinin ne kadar ilginç ve derin olabileceğini de ifade etti.

Meta ise birkaç ay önce yaptığı bir duyuruda sosyal medya platformlarında etkileşimi artırmak için farklı kişiliklere sahip yapay zeka destekli sohbet robotlarını piyasaya süreceğini açıklamıştı. Sohbet robotları; tarihi figürler veya sıradan gezginler gibi bir dizi karakteri taklit edecek ve kullanıcılara birçok alanda hizmet verecek.