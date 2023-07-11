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Kripto para birimleri, farklı sektörlerde çığır açan proje ve teknolojilerin ortaya çıkmasıyla hızlı ve dinamik bir evrim geçiriyor. Yapay zeka (AI) sektöründen çıkan yeni bir kripto projesi olan InQubeta (QUBE), hem kripto yatırımcılarının hem de meraklılarının dikkatini çekiyor olabilir. Bu yapay zeka odaklı kripto, iddialara göre kripto endüstrisinde hızla ivme kazanıyor ve en iyi DeFi devlerinden biri olan Polkadot’a (DOT) rakip olmayı hedefliyor.

InQubeta, yapay zeka girişimlerinin küresel ölçekte büyümesini teşvik etmek için merkezi olmayan finans (DeFi) ilkelerini en son yapay zeka (AI) teknolojisiyle bütünleştiriyor. Benzersiz olduğu iddia edilen özellikleri, yenilikçi tokenomikleri ve dönüştürücü satış öncesi başarısıyla InQubeta, 2023’te DeFi piyasasındaki bir rakip olmayı hedefliyor.

InQubeta (QUBE), Token ve NFT Pazaryeri

InQubeta, dünya çapındaki AI girişimlerinin gelir elde etmesine yardımcı olmayı taahhüt eden ilk kripto kitle fonlaması platformu olarak tanımlanıyor. Platform, kripto kullanıcılarının bir fraksiyonel yatırım sistemi aracılığıyla bu girişimlere yatırım yapmalarına izin vererek bu hedefi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getiriyor. InQubeta, son derece kârlı olduğu iddia edilen ön satışının başarısı nedeniyle dikkat çekiyor olabilir. Ön satışının ilk aşamasında, InQubeta’nın yerel tokenı QUBE, token başına 0,00875 dolardan satılıyor.

Açıklamalara göre QUBE tokenleri, InQubeta platformunun faaliyetlerini besleyen birincil yardımcı tokenlerdir. Bu tokenler ERC-20 token standardına uygun ve Ethereum (ETH) ağı üzerine inşa edildi. InQubeta’nın 1. aşama ön satışında 1.000.000 doların üzerinde gelir elde edildi ve 1. aşama token arzının %80’inden fazlası satıldı. QUBE tokenleri, alım satım işlemlerine %2 vergi uygulayarak ve elde edilen fonları belirli bir yakma cüzdanına yönlendirerek deflasyonist bir model izlemekte. Bu, iddialara göre zaman ilerledikçe token değerinin kademeli olarak artmasını sağlayacak. Token işlemlerine %5 oranında ek bir satış vergisi de uygulanmakta ve elde edilen fonlar özel bir ödül havuzuna tahsis edilmekte.

InQubeta ayrıca, yapay zeka girişimlerine NFT’lerini ilgilenen yatırımcılara satabilecekleri bir platform sağlayan bir NFT pazarına da sahip. Bu NFT’ler, QUBE tokenleri kullanılarak yatırımcılar tarafından satın alınabilir. InQubeta, iddialara göre özellikleri ve sinerji içinde çalışan ön satışı ile AI kripto alanında bir ivme artışı yaşıyor ve kripto yatırımcıları ile AI girişimleri arasında büyümeyi ve işbirliğini teşvik ediyor.

Polkadot (DOT) Merkezi Olmayan Bir Blok Zinciri

Polkadot, DeFi pazarındaki çeşitli blok zincirleri arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış, bunların uyumlu ve birbirine bağlı bir ekosistem oluşturmasını sağlayan açık kaynaklı bir çoklu zincir ağıdır. Ayrıca, kullanıcılarına merkezi olmayan uygulamalar (dApps) ve hizmetler geliştirmelerini sağlayacak benzersiz bir temel sunduğundan merkezsizleşmeyi de desteklemektedir. Polkadot ağı, DOT adı verilen resmi tokenı tarafından desteklenmektedir. Bu token, ağ yönetişimi, operasyonel ve güvenlik amaçlı stake etme ve paraşütlerin birbirine bağlanmasını kolaylaştırma gibi birçok amaca hizmet etmektedir.

Parachain’ler, Polkadot ağının belirgin bir özelliği olarak öne çıkmaktadır. Birden fazla zincirde birçok işlemin aynı anda işlenmesini kolaylaştırırlar. Bu, ağ içinde gelişmiş ölçeklenebilirlikle sonuçlanacak ve işlemlerin verimli ve sorunsuz bir şekilde işlenmesini sağlayacaktır. DOT token, devrim niteliğindeki kullanım durumları ve fantastik büyüme potansiyeli nedeniyle kripto piyasasındaki en iyi DeFi kriptolardan biri olarak konumunu koruma potansiyeline sahiptir.

Sonuç

InQubeta, ekibin iddialı açıklamasına göre eski kripto para biriminin bugün DeFi piyasasındaki en büyük kriptolardan biri olarak konumuna rağmen Polkadot’tan daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip. Kendine özgü NFT pazarından ön satışına kadar InQubeta, AI kripto alanında ve DeFi pazarında ilgi çekmek istediği için takip edilmesi gereken kripto olduğu iddia ediliyor.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.