Güvenlik

HECO Chain Hacker’ı Çaldığı Ethereum’ları Hareket Ettirdi! Tarih Detayı Dikkat Çekti

Özet

  • HECO Chain dün bir saldırıya maruz kaldı.
  • 86 milyon 600 bin dolarlık kripto varlık çalındı.
  • Hacker şimdi elindeki ETH’yi hareket ettiriyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasını dün şoke eden bir olay yaşandı. HECO Chain bir saldırıya maruz kaldı. 86 milyon 600 bin dolar değerinde kripto varlık çalındı. Olayın ardından bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Hacker elindeki Ethereum’ları taşımaya başladı. Üstelik taşınan rakamlar hack tarihine işaret etti.

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HECO Chain Hacker’ı Ethereum’ları taşıdıİşlemlerdeki Rakamların Anlamı

HECO Chain Hacker’ı Ethereum’ları taşıdı

Heco Chain hacker’ı şaşırtıcı bir şekilde, yeni oluşturulan dört adrese 11,22 ETH, 1,122 ETH, 11,220 ETH ve 11,221.122 ETH içeren transferler gerçekleştirdi. Bu beklenmedik faaliyet, bu işlemlerin arkasındaki neden ve seçilen sayılarla ilişkili gizli bir mesaj veya anma olup olmadığı hakkında sorular ortaya çıkarmakta.

heco chain hacker cointurk

Bu transferlerin ilgi çekici yönü “1, 1, 2, 2” sayısal dizisinde yatmakta. Bu belirli sayıların, muhtemelen ilk saldırının tarihiyle bağlantılı ya da şifreli bir mesaj ileten sembolik bir anlamı olup olmadığına dair spekülasyonlar ortaya çıktı.

Kripto para toplulukları şu anda bu sayısal modelin arkasındaki potansiyel önemi ve Heco Bridge saldırısıyla bağlantısını çözmeye çalışan tartışmalarla çalkalanıyor. Analistler bu gizemi araştırırken, kripto dünyası da bu alışılmadık işlemlerin ardındaki niyetlere ilişkin içgörüleri bekliyor.

İşlemlerdeki Rakamların Anlamı

İşlemlerdeki rakamlar yukarıda da belirttiğimiz üzere gerçekten de dikkat çekti. Bütün işlemlerde hack tarihine vurgu yapılmış. Buna göre 22 Kasım tarihine özel bir anlam yüklenmesi için rakamlar günü gösteren 22 ve ayı gösteren 11 rakamlarıyla süslenmiş. Hacker burada resmen mesaj vermiş.

Dün hatırlanacağı üzere saldırı gerçekleştikten sonra Justin Sun’dan önemli bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada saldırının yapıldığı belirtilerek kayıp fonların telafi edileceği belirtilmişti. Ayrıca işlemlerin de askıya alındığı vurgulanmıştı.

Hacker işlemlerini mesaj vererek gerçekleştirirken karşımıza ilginç bir detay da çıktı. Dün yapılan saldırı Justin Sun projelerine yönelik olarak gerçekleştirilen dördüncü saldırı olma özelliği taşıyor. Daha önce HTX, HuobiWallet ve Poloniex saldırıları gündeme gelmişti. Hepsinde de Justin Sun açıklamalar yapmak zorunda kalmıştı.

Bu kadar çok saldırıya maruz kalma akıllara iki önemli soruyu getiriyor. Bu platformlarda ciddi anlamda güvenlik sorunu mu var? İkinci soru ise birileri gerçekten de TRON kurucusu Justin Sun’ı hedef tahtasına mı oturttu? Soruların cevabını ilerleyen günlerde daha iyi anlayacağız.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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