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Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 26.450 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 26.450 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, lider kripto para birimindeki değer kayıplarının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), %1’e yakın bir değer kaybı ile 1845 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Öte yandan piyasadaki volatilite, hafta başındaki yükselişin ardından gün boyu düşük seviyelerde seyretti. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 75 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Değer Kaybı %15’i Aştı

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Gün içerisinde çift haneli değer kaybı kaydeden kripto para birimleri de oldu. Hafta başında kaydettiği yükselişler ile birlikte piyasaya damgasını vuran Kava (KAVA), güne düşüş ile başladı ve güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

Kava (KAVA), son 24 saat içinde %15’in üzerinde bir değer kaybı kaydederek 1 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 0,97 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği son düşüşlerin ardından KAVA, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.