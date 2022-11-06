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Kripto paralar günümüz dünyasının en önemli yatırım araçlarından biri olmayı başardı. Hem kısa vadede kazanmak isteyen hem de uzun vadeli yatırımlara yönelmek isteyen yatırımcılar için piyasadaki en büyük aktör olma yolunda ilerliyor. Özellikle büyük firmaların bu alana yönelmesi ve Metaverse projesinin dünyanın geleceği olarak görülmesi kripto coinlerin değerini gün geçtikçe artırıyor.

Piyasada Bitcoin ve Ethereum gibi coinler en önemli yatırım araçları olsalar da gerek yüksek maliyetleri gerekse de uzun vadeli yatırım araçları olmaları nedeniyle her yatırımcıya hitap etmiyorlar. Burada yatırımcıların imdadına altcoinler yetişiyor. Tüm yatırımcıların aklında ise aynı soru yatıyor ’‘Hangi altcoin alınmalı?’’. Bu makalede piyasadaki en iyi altcoinleri sizler için inceleniyor ve bu soruya cevap bulmaya çalışılıyor.

En İyi Altcoinler Listesi

Dash 2 Trade – Piyasadaki En Popüler Altcoin

IMPT – Çevreci Yapısıyla Dikkat Çeken Altcoin

Calvaria – Oyun Dünyasını Değiştireceği Düşünülen Altcoin

Solana – Yeni Ethereum Olması Beklenen Altcoin

Tezos – Altyapısı Güçlü Altcoin

UniSwap – Uzun Vade Yatırımı İçin İdeal Görülen Kripto Para

Solana – Yakın Zamanda ATH Seviyesi Oluşturabilecek Coin

Sandbox – Piyasadaki En Popüler Altcoin’lerden

Yukarıda hazırlanan listede 2022 yılında en çok gelecek vadeden altcoinler bulunuyor. Bu altcoin’ler aşağıda detaylı bir şekilde inceleniyor.

Dash 2 Trade – Piyasadaki En Popüler Altcoin

Dash 2 Trade, kripto piyasasına yeni giriş yapan bir analiz ve bilgi platformudur. Platformun temel amacı yatırımcıları doğru şekilde bilgilendirerek onların en mantıklı kripto yatırımları yapmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda da platform üzerinde fiyat tahminleri, alım-satım noktaları ve analizler bulunuyor.

Ekibin açıklamalarına göre, platformun kendi tokeni olan D2T, güçlü Ethereum altyapısıyla yatırımcının dikkatini çekiyor. Şu an için ön satış aşamasında bulunan D2T, satışa çıktığı ilk 24 saatte 500 bin dolar gibi bir yatırım toplayarak ekibe göre büyük bir potansiyele sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi ve gelecek vadeden altcoinler listesinin ilk sırasında olmayı başardı.

Toplam arzı 1 milyar adet olarak belirlenen D2T, ilk 700 milyon adet coini ön satışta yatırımcısına sundu. Şu anlık piyasa değeri 0,0476 dolar olan D2T, bir sonraki satış aşamasında 0,05 dolar civarında bir piyasa değerine ulaşmayı hedefliyor. Bu yükseliş projeksiyonu göz önüne alındığında D2T tokeninin yatırımcılar için çok ciddi bir kazanç kaynağı olabileceği düşünülüyor.

IMPT – Çevreci Yapısıyla Dikkat Çeken Altcoin

Gelecek vadeden altcoinler listesinin ikinci sırasında IMPT bulunuyor. IMPT’nin en önemli özelliği yalnızca bir para kazanma aracı olmaması. Bu proje doğayı korumayı kendisine temel amaç olarak edinmiş bir yapılanmadır ve yatırımcılarına karbon ofset programına dahil olma imkanı tanır. Bu yönüyle diğer tüm coinlerden ayrılan IMPT açıklamalara göre şimdiden piyasada kendisine önemli bir yer edinmeyi başardı.

Yatırımcılarının yaptığı alım satımlar sayesinde karbon kredisi kazanmalarını sağlayan IMPT, bu şekilde iklim krizi ve çevre sorunlarına pozitif yönde katkı sağlamanıza yardımcı olmayı hedefliyor.

Ethereum tabanlı olan bu altcoinin arkasında ticaret ve telekomünikasyon alanında çok uzun yıllar çalışmış olan kişiler bulunuyor. Bu yönüyle çok sağlam bir altyapıya sahip olduğu ifade edilen IMPT, yatırımcılar için önem verilen bir proje haline gelmeyi amaçlıyor.

Şu an ön satışta bulunan IMPT altcoinin güncel piyasa değeri 0,018 dolar olarak belirlendi. Ancak bir sonraki ön satış için belirlenen değer sırasıyla 0,023 dolar ve 0,028 dolar olacak. Çok büyük bir artış oranı gibi görünmese de projenin büyüklüğü ve taşıdığı amaç sayesinde önemli kazanç getirmesi planlanıyor.

25 Kasım 2022’de ilk ön satış aşamasını bitirecek olan IMPT yapılan açıklamalara göre önümüzdeki yıllarda adından en çok söz edilen projelerden biri olacak gibi gözüküyor.

Calvaria – Oyun Dünyasını Değiştirecek Altcoin

Oyunlar günümüzün en önemli eğlence araçlarından biri olmayı başardılar. Hatta uzun yıllar boyunca bu alanda lider olan sinemayı dahi geçti. Dolayısıyla insanlar hem oyun oynayıp hem de kazanç sağlanacak sistemler geliştirmek için uğraşıyorlar.

Calvaria oyunu, sahip olduğu RIA token ile birlikte kullanıcısının yatırım yapmasına olanak sağlıyor. Temelde oynadıkça kazan mantığına sahip olan bu kart oyunu, satışa çıkardığı tokenle birlikte kripto dünyasını oyunlarla birlikte geliştirmeyi planlıyor.

Sektörün en önde gelen kripto para borsaları ile ortaklığı bulunan bu proje toplamda 1 milyar adet RIA token arzına sahip. 0,01 dolar tutarında bir değerle ön satışa çıkan RIA, ikinci ön satış aşamasında 0,055 dolar tutarında olacak. 5 katlık bu değer artışının arkasındaki en önemli neden ise ekibe göre oyun dünyasıyla kripto varlıkların etkileşiminin heyecan verici bir proje olması ve birçok yatırımcının ilgisini çekmesidir.

Calvaria: Duels of Eternity uygulamasında küçük bir deneme oyunu ve bir NFT pazar yeri de mevcut durumda. NFT pazar yerinin bulunması da birçok yatırımcı için çok önemli bir çekim mekanizması oldu.

Solana – Yeni Ethereum Olması Beklenen Altcoin

Şu ana kadar bahsedilen altcoinlerin genellikle Ethereum zincirinde olduğunu farketmişsinizdir. Solana (SOL) ise kendi blok zincirine sahip bir projedir. Bu yönüyle diğer altcoinlerden ayrılan SOL, eğer beklenen şekilde gelişebilirse yeni Ethereum olmayı planlıyor.

Uzmanlara göre güncel piyasa değeri 31 dolar civarında olan SOL, diğer altcoinlere oranla daha yüksek fiyatları olsa da gelecek vadeden altcoinler arasında çok önemli bir yere sahip. Şu an için 11 milyar dolardan daha fazla market hacmi olan Solana, ilerleyen süreçte bu hacmini çok daha artırıp piyasadaki önemli coinlerden olmayı hedefliyor. Bu yönüyle yatırımcıyı çeken SOL, listedeki diğer altcoinlere oranla daha düşük kazanç sunsa da daha uzun vadeli ve geniş çaplı bir proje olmasıyla kendisine çok sayıda yatırımcı buluyor.

Tezos – Altyapısı En Güçlü Altcoin

2017 yılında ön satışa çıkan Tezos (XTZ), ilk halka arzında topladığı 232 milyon dolarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. O günden bu yana yatırımcılar için iyi bir tercih olan XTZ, Tezos blok zinciri içindedir ve güncel olarak en iyi 40. coin olarak görülmektedir.

Güncel piyasa değeri 1,45 dolar olan XTZ, çok yüksek bir market hacmine sahiptir. 1,3 milyar dolarlık market hacmine sahip olan coin, günlük olarak 27 milyon dolarlık bir hareketliliği sayesinde de yatırımcıların çok tercih ettiği bir coin durumundadır.

UniSwap – Uzun Vade Yatırımı İçin İdeal Kripto Para

Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilen Uniswap, merkezi olmayan bir borsaya veya DEX’e ev sahipliği yapıyor. Uniswap kripto sektöründeki tek DEX olmasa da, müşteri sayısı ve günlük işlem hacmi açısından en popüler olan kripto paralardan biridir.

Bir kripto paranın gelecek vadettiğini güncel hacminden ve sosyal medyadaki aktifliğine bakıp karar verebilirsiniz. Öngörülebilir gelecekte yükselme ihtimali yüksek olduğu düşünülen bu kripto para biriminin güncel fiyatı 7,15 dolardır.

Solana – Yakın Zamanda ATH Seviyesi Oluşturabilecek Coin

2022 yılının potansiyeli en yüksek kripto yatırımları listemizin son kripto para birimi Solana’dır. Genellikle ‘Ethereum Katili’ olarak tanımlanan Solana, akıllı sözleşme anlaşmalarının uygulanmasına izin veren merkezi olmayan bir blok zincirine ev sahipliği yapar. Bununla birlikte Solana, çoğu metrikte Ethereum rakibinden önemli ölçüde daha iyi performans gösteriyor.

Halihazırda mevcut Solana fiyatı ETH’nin oldukça altında olması da yatırım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, Solana ağındaki işlemler neredeyse ücretsiz olsa da, Ethereum ücretleri pahalı olmaya devam ediyor. Ve bu nedenle, Ethereum’un akıllı sözleşme hakimiyetinin sonsuza kadar sürmeyeceğini düşünüyorsanız analistlere göre Solana’ya yatırım yapmak için doğru zaman olabilir.

Sandbox – Piyasadaki En Popüler Altcoin

Gelecek vadeden altcoinler arasında Sandbox (SAND) önemli bir yere sahip. Bunun altında yatan en önemli sebep Metaverse’de uzmanlaşmış bir proje olmasıdır. SAND tokeni de bu projenin yerel ödeme aracıdır. Tüm dünyadaki yatırımcılar Sandbox Metaverse evreninde işlemlerini SAND aracılığıyla yapabilirler.

Kullanıcılar Sandbox evreninde kendi karakterlerini yaratabilir, istedikleri gibi özelleştirme yapabilirler ve bu karakterlerle rekabete girebilirler. Belirli görevlerin tamamlanmasının ardından da SAND tokeni kazanıp bu tokenleri kripto yatırım portföylerine ekleyebilirler. İsterlerse de bu tokenlerle evrende arazi, mülk veya NFT satın alabilirler.

2020 yılında ilk kez kullanıcıya sunulan SAND tokeni, 0,05 dolar fiyatıyla piyasaya çıktı. 2021 yılında ise 8,4 dolar piyasa değerine ulaşarak yatırımcısının ciddi oranda kazanç elde etmesini sağladı. Şu an ise 0,8 dolar değeriyle yatırımcı için çok iyi bir alım noktasında bulunuyor.

Neden Altcoin Alınır?

Altcoinlerin birçok yatırımcı tarafından tercih edilmesinin en önemli nedeni diğer coinlere oranla daha düşük fiyatlarda satışa sunuluyor olmalarıdır. Bu sayede yeni başlayan veya düşük bütçeye sahip kullanıcılar rahatlıkla yatırım yapabilirler. Bunun yanı sıra kripto yatırım yapmanın önemli noktalarından biri olan geniş portföye sahip olmak da altcoinlere ilgiyi artırır. Özellikle portföyünü geniş tutup risk oranını düşürmek isteyen yatırımcılar, düşük fiyatlardan birçok altcoini alarak cüzdanlarını oluştururlar.

Yatırımcıların altcoinlere yatırım yapmasının arkasındaki bir diğer neden ise büyük potansiyele sahip olmalarıdır. Projelerin büyüklüğüne, sağlam temellere sahip olmalarına, geniş kitlelerce takip edilmelerine ve sosyal medyada destek bulmalarına bağlı olarak yatırımcılara büyük kazançlar sağlayabilirler. Buna en önemli örnek olarak Dogecoin gösterilebilir. Sosyal medyada çok büyük bir kitle tarafından desteklenen bu coin, özellikle Elon Musk tarafından da desteklenmesinin ardından 24 saat içinde yüzde 800 oranında bir artış göstererek yatırımcısını mutlu etmişti.

Altcoinlerin tercih edilmesindeki son nedense farklı projelere kapı açmalarıdır. Bu sayede yatırımcılar tek bir alana bağlı kalmadan yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Örneğin oyunları kripto kazanç temelinde oluşturan Calvaria (RIA), çevre korumaya ve iklim krizine dikkat çeken IMPT veya yatırımcılara grafik ve analiz desteği sağlayan D2T gibi farklı türden projeler altcoinler sayesinde insanlarla buluşuyor.

Sonuç

Kripto varlıklar günümüzün en önemli yatırım ve kazanç araçlarından biri oldular. Çok farklı değerlerde piyasada bulunan ve yatırımcıya sunulan bu coinler ilerleyen yıllarda temel para birimlerinin bile yerine geçebilecek bir potansiyele sahip.

Altcoinler kripto varlıklar arasında yatırımcılar arasında en popüler olan coinler oldular. Özellikle düşük fiyatlı olmaları, yüksek kazanç potansiyeli barındırmaları ve farklı projelerle desteklenmeleri sayesinde yatırımcılar altcoinlere yönelmektedirler. Bu makalede de en çok gelecek vadeden altcoinler sizler için sıralandı ve devamında bu altcoinler detaylı şekilde incelendi.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.