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Kripto Para Piyasalarında Son Durum! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’ler 6 Kasım!

Haftanın en fazla kazandıran ve kaybettiren altcoinleri hangileri oldu? Kripto paralarda son durum ne?
08:49
6 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

6 Kasım Pazar sabahından hepinize günaydın, bugün altcoin yatırımcıları tedirgin bir şekilde uyandı. Bitcoin halen 21.000 doların üzerinde ancak her an yeniden düşüş başlayacak korkusu yatırımcılarda hakim. Peki kripto para piyasalarında son durum ne? Bugün yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Paralar Son Durum

Pazar günleri genellikle düşük hacim ve yatay seyrin hakim olduğu günlerdendir. Dün Bitcoin fiyatı 21.200 doların üzerindeydi ve altcoinler ciddi kazanç fırsatları sundu. Son toparlanmayla birlikte birçok altcoin %50’ye varan artışlar yaşadı. BAND, DOGE gibi birçok alternatif token ise %100’ün üzerinde kazanç getirisi sundu. Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 21.213 dolarda bulunuyordu. Bitcoin piyasa hakimiyeti %38,6 seviyesine düştü.

Kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon 56 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Düşen BTCD (Bitcoin dominance/hakimiyeti) ve artan kümülatif değer altcoinlerdeki yükselişi net biçimde ortaya koyuyor. Bitcoin fiyatındaki ani potansiyel ani düşüş BTCD %40’ın altında olduğu için altcoinlerde sert biçimde hissedilebilir. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisi son derece önemli, yatırımcılar stop noktalarını iyi belirlemeli.

Kripto Paralarda Haftanın Yıldızları

Dünya kupasının heyecanıyla CHZ son 7 günde %38,2 artış yaşadı. Sık sık bu altcoinin sezonluk bir kripto para olduğunu söylüyorduk. Liglerin başlaması veya dünya kupası gibi önemli gelişmeler özellikle futbol fan token alanında faaliyet gösteren Socios’un (Chiliz/CHZ) yeniden canlanmasına neden oluyor. Lig sonuna yakın CHZ ve ekosistemindeki fan tokenlerin değer kaybettiğini görürüz. Yatırımcılar bu tokenleri sezonluk görmeli.

OKB, ALGO ve MATIC ise haftanın diğer yıldızları oldu. Önemli gelişmeler, ortaklıklar MATIC fiyatı zaten uzun süredir yukarı itiyordu. Nitekim geçtiğimiz hafta dahil birçok kez MATIC fiyatının 1,2 dolar ve hatta üzerine sıçrayabileceği uyarısında bulunmuştuk.

Peki haftanın en büyük kaybettirenleri hangileri oldu? En büyük 50 kripto para içinde FTT, DOGE ve SHIB %8 kayıpla kazanımlarını koruyamadı. FTT’nin düşüş sebebi açıklanan Alameda bilançosudur. FTX’in yan kuruluşu olan Alameda çok az nakit varlığa sahip ve rezervlerinin çoğunu SOL, FTT ve diğer Solana ekosistemi tokenleri oluşturuyor. DOGE ise Twitter’ın kripto para entegrasyonunu ertelediği iddialarıyla değer kaybetti.

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