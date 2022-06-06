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Gate.io bundan dokuz yıl önce güvenli bir kripto para işlem platformunu kullanıcılar ile buluşturmak üzere yola çıktı. 9 yıl içinde ise yapılan açıklamalara göre önemli başarılar elde edildi. Örneğin; inovasyon ve liderlik yolculuğunda Gate.io, kripto endüstrisinin her zaman ön saflarında yer aldıklarını ifade ediyor ve bu yolculukta 10 milyon kullanıcı sınırının Ocak 2022’de geçildiğini dile getiriyor.

Buna ek olarak istatistiklere göre Gate.io’nun günlük 10 milyar doları aşan bir işlem hacmi bulunuyor ve 1.400’den fazla kripto para birimi kullanıcılar ile buluşturuluyor. Ayrıca borsa kullanıcıların teknoloji alanında da geniş bir yelpaze sunuyor. Platformun sunduğu teknolojik özellikler arasında; çapraz kripto para birimi adres teknolojisi, çoklu imza ile güvenli koruma teknolojisi, sıcak ve soğuk cüzdan depolama çözümü ve gerçek zamanlı varlık gönderme ve alma teknolojisi yer alıyor.

GateChain Ekosistemi

Yapılan açıklamalara göre 9 yıl boyunca GateChain’in olgunlaşmasıyla birlikte Gate.io’nun ekolojik haritası giderek daha eksiksiz hale geldi. GateChain, on-chain olarak varlık güvenliğine ve merkezi olmayan işlemlere odaklanan yeni nesil bir blockchain olarak tanımlanıyor. Farklı işlemlerin üstesinden gelmek için hazırlanan ve benzersiz bir şekilde tasarlandığı ifade edilen Kasa Hesabı ile GateChain, varlık hırsızlığı ve özel anahtar kaybının zorluklarıyla mücadele eden güvenilir bir borsa mekanizması sunuyor.

GateChain tabanlı ürünlere de platform kullanıcılarının büyük bir ilgi gösterdiği ifade ediliyor. GateChain tabanlı ürünler ise şu şekilde sıralanabilir:

GateToken: 2 Mart 2020’de resmi olarak “GateToken” kullanıcılar ile buluştu ve GT simgesi ile borsalarda yer alıyor. GT’nin ilk arzı 1 milyar adet olarak tasarlandı.Geri alım ve yakım işlemleri ile de GT’nin deflasyonist bir para birimi olmasının amaçlandığı ifade ediliyor. 9. yılında Gate.io; GT’nin VIP seviyesine yükselme, işlem ücretlerini ödeme, özel etkinliklere katılma gibi kullanım durumlarına yenilerini eklemeyi planlıyor. GT’nin şu anda dolaşımdaki arzının yaklaşık olarak 78,3 milyon olduğu görülüyor.

HipoDeFi: HipoDeFi, kullanıcıların tüm DeFi ihtiyaçlarını karşılamaları için tek adres olarak tanımlanıyor. Ayrıca HipoDeFi, her DeFi projesiyle ilgili gerçek zamanlı verileri derleyen ve kullanıcıların döviz oranlarını, getirileri, kredileri ve faiz oranlarını karşılaştırmasına olanak tanıyan bir platform şeklinde de lanse ediliyor. Kullanıcılar HipoDeFi sayesinde yeni yatırım fırsatlarını keşfedebilir ve hiçbir ek ücret ödemeden HipoDefi’nin hızlı ve kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü aracılığıyla bunlara doğrudan erişebilir. HipoDeFi’nin GateChain altyapısının ve Gate.io markasının DeFi alanında var olmasını sağlıyor. Ayrıca Gate bu şekilde kullanıcılarının DeFi için de güvenilir bir platform kullanmasını hedefliyor.

Gate Ventures: Kripto risk sermayesi fonu olarak tanımlanan Gate Ventures, Gate.io tarafından dijital çağdaki yenilikleri kolaylaştırma amacıyla Eylül 2021’de piyasaya sürüldü. Gate.io’nun risk sermayesi kolu olan Gate Ventures, dijital çağda dünyayı yeniden şekillendirecek merkezi olmayan altyapı, ekosistemler ve uygulamalara yapılan yatırımlara odaklanıyor. Gate Ventures kullanıcıların risk sermayesi alanında da kullanıcılara yardımcı oluyor ve GateChain altyapısı ile Gate Ventures’da SebaBank, Woo Network, Wormhole, Cowa ve Infstones gibi pek çok portföy bulunuyor.

Gate Labs: Gate.io Labs, girişimcilere start-up’larını başlatmalarına ve büyütmelerine yardımcı olmak için tam destek ve kaynaklar sağlamak ve ayrıca ürün ve hizmetlerinin pazar talepleri doğrultusunda geliştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla kuruldu. Başlangıç ​​finansmanı, destek ve kaynakların yanı sıra Gate.io, projelerin kilometre taşlarına ulaşmasını sağlamak için teşvikler sağladığını da ifade ediyor. GateChain altyapısının kullanılıyor olmasının ise hem Gate markasına hem de kullanıcılara büyük katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

Gate Grants: Gate Grants, merkezi olmayan fikirleri finanse etmek için kurulan bir platform olarak tanımlanıyor. Platform GateChain üzerinde inşa edilmiş olsun ya olmasın projeleri desteklemek için 10.000 ile 100.000 dolar arasında ar-ge fonu sağlıyor. GAte Grants ile projeler Gate.io’da öncelikli listelenme ve 6 milyondan fazla kişiye ulaşma imkanı elde ediyor. Ayrıca projeler 100’den fazla projeyle stratejik ortaklıklar kurma, kaynakları paylaşma ve birlikte çalışma gibi imkanlara da sahip oluyor.

NFT Magic Box: Gate.io’nun 8. yıldönümünde, Gate.io’nun her bir kullanıcı için özelleştirilmiş bir oluşturma ve açık artırma platformu olan “NFT Magic Box”ı piyasaya sürdü. Bu platform, mint, yaratma, promosyon ve müzayede için en iyi NFT işlem platformu olma hedefi ile oluşturuldu. Gate’in NFT pazaryeri olarak tanımlayabileceğimiz NFT Magic Box’ta şu anda 590 binin üzerinde NFT bulunuyor, bunlardan 184 binden fazlasının satıldığı ifade ediliyor ve toplam hacmin de 5.414.000 dolar olduğu görülüyor.

Gate.io 9. Yıl Kutlamaları

9 yıldır emin adımlarla piyasada ilerleyen ve yeni gelişmeler yakından takip eden Gate.io 9. Yıl kutlamalarına Mayıs ayı ortasında başladı. Başlangıç olarak Twitter’da Altın Külçe kampanyası başladı ve katılımcı Gate.io kullanıcılarına token olarak 50.000 dolar değerinde bir ödül havuzu kazanma şansı veriyor. Ayrıca bir şanslı kazanan 999 gram altın külçe de kazanacak. Gate.io, kutlamaların bir parçası olarak kullanıcıları için NFT ve işlem yarışmalarına da ev sahipliği yapacak.

Buna ek olarak Gate.io kutlamak için 9.000.000 dolar değerinde ödül havuzu da oluşturdu ve yarışmalar ve etkinlikler ile ilgili bilgiler kullanıcılar ile paylaşılacak.

Gate.io, kutlamaların bir parçası olarak kullanıcıları için Uzay Yolculuğu NFT Gizemli Kutular’ı da sunuyor. Böylece kullanıcılar 2025 yılı için uzay yolculuğu şansı kazanıyor. Bu etkinlik ile “uzay yolculuğu için koltuk depozitoları” yatırabilir ve koltuk başına 1.000 dolar ile etkinliğe katılabilirsiniz.

Öte yandan Gate.io yeni markalaşma süreci ile ekosisteme katkıda bulunmayı ve kendi ekosistemini büyütmeyi hedefliyor. Bunun için yeni renklerle yeni bir logo ve yeni bir slogan benimsenmiş durumda. Kullanılan renkler ve seçilen yeni logo borsanın 9 yıllık mirasını ve dönüşümünü yansıtırken logo da özellikle markanın teknik gücünün ve finansal deneyiminin yansıtıldığı görülüyor.

Ayrıca Gatei.o’nun yeni sloganı da “Gateway to Crypto” yani “Kripto Paralara Açılan Kapı” olarak karşımıza çıkıyor. Gate.io bu yeni marka imajı ve felsefesinin, platforma dünyanın finansal sisteminin evrimini teşvik eden yeni bir endüstriyel misyon kazandıracağını ifade ediyor.

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