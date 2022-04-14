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Fenerbahçe’nin Kalecisinden Anlamlı NFT Projesi: Her Şey Çocuklar İçin!

Fenerbahçe'nin kalecisi, Blue Earth ismini verdiği NFT'sini çıkartarak bunun gelirini çocukların nitelikli eğitim alması için bağışlayacağını duyuruyor.
14:30
14 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Türk milli futbolcusu ve Fenerbahçe’nin kalecisi olan Altay Bayındır, doğum gününe özel bir NFT çıkarttığını duyurdu. NFT’sine Blue Earth ismini veren Bayındır, NFT’nin tüm gelirlerini bir sosyal yardımlaşma derneğine bağışlayacağını da iletiyor.

Blue Earth NFT’si

NFT’ler her ne kadar Ocak ayından bu yana trendinde bir düşüş gösterse de 2021’in sonunda yakaladığı popülariteye ulaşmaya çabalıyor. Günümüzde birçok proje, bu ekosisteme dahil olmayı ve kabul görülmeyi hedefliyor. Bu projelerin çoğu, kazanç odaklı olsa da bazı projeler, sosyal yardımlaşma ve farkındalık gibi adımlara hizmet etmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır, bu trende katılarak NFT’sinin gelirini nitelikli eğitime erişimde eşitsizlikler yaşayan çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için atölyeler yapan bir vakıfa bağışlayacağını duyuruyor. Ayrıca Bayındır, iklim krizi ile boğuşan dünyanın gelecek nesillerinin hak etmedikleri bir doğa ve çevresel faktörlerle karşı karşıya kalmaya hazırlandığını da vurguluyor. Bu açıklamasıyla beraber Bayındır, NFT’sini çocuklar için yaptığını ve onlar adına bir şey yapabilmeyi umut ettiğini belirtiyor.

Web3’ün Getirdiği Çözümler

Günümüzde artık sanat NFT’lere, oyun dünyası metaverse’e, fiat para birimleri kriptolara, geleneksel finans sistemleri DeFi’ye dönüşüyor. Bunun bir sonucu olarak da artık sosyal yardımlaşmalar da blockchain tabanlı web3 uygulamalarında gerçekleşmesiyle dikkat çekiyor.

Bunun en son örneğini Rusya’nın Ukrayna’ya savaş başlatması sonrası da görmüştük. Hem kripto dünyasında hem de bu piyasanın dışında olan birçok sektörde yardımseverler, Ukrayna’ya bağışlarını kriptolar ile iletmişlerdi. Bu bağışlar hali hazırda devam ederken insanlık, kriptoların hem hız hem uluslararası geçerliliğinde engellere takılmaması hem de işlem verimliliği açısından daha iyi bir performansa sahip olduğunu görmüştü. Ayrıca uzmanlar, kriptoların enflasyon için de bir çözüm aracı olabileceğini ve yatırımcıların paralarını bu şekilde koruyabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla blockchain ve web3 artık küresel kriz çözümü ve yardımlaşma konularında en hızlı, en ucuz ve en etkili yöntem olarak görülüyor.

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