Ethereum (ETH) Temmuz ayının ikinci haftasından bu yana düşüş eğilimi gösteriyor. Uzmanlara göre Ağustos ortasındaki düşüş bu olumsuz tarafı daha da genişletti ancak boğalar artık yorgunluk belirtileri gösteriyor. Son bulgular birikimin ivme kazandığını gösteriyor. Peki önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’da son durum!

Ethereum’da Glassnode Verileri!

ETH son birkaç gündür yatay fiyat hareketi gerçekleştirdi ve bu da ayıların ara verdiğini gösterebilir. Glassnode’un en son uyarılarından birine göre bireysel adresleri mevcut seviyelerde birikiyor. Uyarı, en az 10 ETH tutan Ethereum adreslerinin 4 haftanın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Veriler, ETH yatırımcılarının piyasaya olan güvenini yeniden kazandığının bir göstergesiydi. Bu durum, ETH’nin borsalardan dışarı aktığı gözlemiyle daha da desteklendi. Ayrıca ETH döviz bakiyeleri son yılların en düşük seviyesine geriledi.

ETH borsaları en son 2016 yılında mevcut seviyedeydi. Bu gözlem aynı zamanda uzun vadeli bir yükseliş görünümü açısından da olumluydu çünkü uzun vadeli bir eğilimi doğruluyor. Bu verilere rağmen ETH boğaları bastırılmış durumda. Bu durum mevcut birikim seviyelerinin büyük bir yükseliş için yeterince güçlü olmadığı anlamına gelebilir. Bunun nedeni muhtemelen yatırımcıların, özellikle de artan faiz oranları tehdidi göz önüne alındığında, aşağı yönlü hareketin devam edebileceğinden endişe oluşturabilir.

Ethereum’da Kritik Veriler!

Türev piyasasındaki talebin mevcut durumu yukarıda belirtilen endişeyi vurgulayabilir. Genellikle yakın zamanda gözlemlediğimiz gibi önemli bir fiyat düşüşü önemli miktarda talep çeker. Ancak bu fiyat çöküşü ağır tasfiyelerle karakterize edildi. Daha fazla olumsuzluk tehdidi ve ardından gelen belirsizlik, ETH opsiyonlarının açık pozisyonunda düşüşe neden oldu. ETH’nin tahmini kaldıraç oranı şu anda son 4 haftanın en düşük seviyesinde seyrediyor. Ayrıca şu anda kripto para birimine yönelik iştahın düşük olduğu noktasını da vurguluyor.

Ancak bir miting olasılığını engelleyenler olağan şüpheliler gibi görünüyor. 1.000 ve 10.000 ETH kategorilerindeki adresler kripto paralarının bir kısmını kaybederek satış baskısına katkıda bulundu. Daha fazla düşüş tehdidi gerçek olsa da yatırımcılar bir sonraki FOMC toplantısının Eylül ayının ikinci yarısında yapılmasının planlandığını unutmamalı. Bu, boğaların piyasada üstünlük kazanma fırsatı olabileceği anlamına gelebilir. Ancak mevcut balina faaliyeti göz önüne alındığında, yatırımcılar balinaların ne zaman dönmeye başlayacağına dikkat etmeleri gerekiyor, çünkü bu bir yükseliş rahatlamasının başlangıcına işaret edebilir.