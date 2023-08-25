Çevrimiçi depolama platformu Dropbox, bazı kullanıcılarının hizmeti kripto madenciliği gibi yoğun kaynak gerektiren amaçlarla kullandığını keşfettikten sonra sınırsız depolama planını rafa kaldırdı. Diğer büyük hizmet sağlayıcıları da benzer nedenlerle sınırsız depolama planlarını sonlandırmıştı bu da Dropbox’ın benzer bir adım attığını gösteriyor.

Sınırsız Depolama Hizmeti Sonlandırıldı

24 Ağustos tarihli bir blog yazısında Dropbox sınırsız gelişmiş planının yerine yeni kullanıcıların 15 terabayt depolama alanına sahip olduğu ölçülü bir depolama planına geçtiğini söyledi. Bu plan ise görünüşe göre kullanıcılara 100 milyon belgeyi barındırmaya yetecek kadar bir depolama alanı sunacak.

“İhtiyacınız olan tüm alan” planının düzensiz kullanım seviyelerine neden olacağını bildiklerini ancak son aylarda bazı kullanıcıların “gerçek ticari müşterilerimizden binlerce kat daha fazla depolama alanı” tükettiğini gördüklerini de ekledi. Dropbox, diğer yüksek kaynak kullanımlarının bazılarının depolama alanını yeniden satmasını veya birden fazla kişinin kişisel kullanım için depolama alanını bir havuzda toplamasını içerdiğini söyledi.

“Giderek artan sayıda müşteri, gelişmiş abonelikleri bir işletme veya organizasyon yürütmek için değil, bunun yerine kripto ve Chia madenciliği gibi amaçlar için satın alıyordu.”

Şirket İçin Hayal Kırıklığı Oldu

Dropbox, “benzer politika değişiklikleri yapan diğer hizmetlerin” ardından istenmeyen kullanım artışını gerekçe gösterdi. Microsoft ve Google da geçtiğimiz aylarda sınırsız depolama planlarını kaldırmıştı. Şirket, bu hamlenin “hayal kırıklığı” yarattığını anladığını söyledi ancak kabul edilemez kullanım durumlarının bir listesini uygulamanın sürdürülemez ve zor olacağını ekledi.

Geçmişte bilgisayar korsanları, kurbanın internete bağlı cihazına veya bulut depolama hesabına yerleştirilen cryptojacking kötü amaçlı yazılımını kullandılar. Kötü amaçlı program, kripto para madenciliği yapan bir sanal makine oluşturmak için cihazın veya bulut hizmetinin kaynaklarını kullanıyordu. 2021 yılında Google, depolama platformu kullanıcılarını hedef alan bazı saldırganların 22 saniye içinde bir hesabı ele geçirip madencilik yazılımı yükleyebildiğini açıkladı.