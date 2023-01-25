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Teknik analizin açıklayabileceği fiyat hareketleri birçok kripto para için geçerlidir. Ancak Dogecoin bunlardan değil. DOGE çok daha spekülatif bir kripto paradır ve bazen olmadık olaylar sonucunda fiyatının hızla arttığını görebiliriz. Bugün onlardan biri yaşanacak gibi görünüyor. Sadece saatler sonra DOGE için volatilite artabilir.

Dogecoin Son Dakika

Bugün 23:00’da ABD piyasaları kapandıktan sonra Tesla’nın 2022 son çeyrek kazançları açıklanacak. Daha da önemlisi Tesla tarafından tutulan varlıkların detayları güncellenecek. Geçtiğimiz yıl Elon Musk ellerindeki DOGE varlıklarının satılmadığı yönünde bir açıklama yapmış ve bunları tutabileceği imasında bulunmuştu. Peki ya DOGE veya BTC aldıysa? Özellikle Dogecoin yatırımcılarının heyecanı bu saatlerde katlanarak artıyor. Eğer Musk, bir sürpriz yapıp aşırı satış ortamında kripto alımına yöneldiyse bu durum DOGE fiyatının hızla artmasını sağlayabilir.

Bitcoin fiyatı 22.800 dolar seviyesini kaybettiği için altcoinlerde satışlar tekrar başladı. DOGE fiyatı da bu ortamda %5’e yakın değer kaybedip 0,084 dolara geriledi. Son PMI verisinin piyasada genel bir düşüşe neden olabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu, şimdi Fed toplantısına yaklaşık 1 hafta kalmışken fiyatın dirençlerde zorlanmaya başlaması normal görünmeli.

DOGE Yükselir Mi?

Tesla veya genel olarak Elon Musk’ın başarısı Dogecoin yatırımcılarını pozitif etkiliyor. Tesla’nın kazançlarında bir artış görülmesi DOGE fiyatının da yükselmesine neden olabilir. Nitekim Twitter’ın Musk’a satışı dahil birçok olay DOGE fiyatını olumlu/olumsuz etkilemişti. Buna DogeFather etkisi diyebiliriz. Şimdi gelelim gerçeklere. Bu hafta açıklanmaya başlayan kazanç raporları genel olarak ABD şirketlerinin kazançlarında bir erimeye işaret ediyor. Dün akşam gelen Microsoft raporu da beklenti altındaydı.

O halde Tesla’nın diğer şirketlerden gelen raporlara bakarsak beklenti altı kazanç açıklama ihtimali biraz daha yüksek. Buna göre Doge fiyatında beklenenin aksine düşüş de görebiliriz. Sonuç ne olursa olsun Doge yatırımcıları için yüksek volatilite saatler sonra başlayacak. Elon Musk’ın kripto alım sürprizi piyasaya can suyu olacaktır ancak buna pek ihtimal verilmiyor. Doge yatırımcıların özellikle vadeli işlemlerde yüksek kaldıracın zararını görebileceği bir gün bizi bekliyor olabilir.