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Dogecoin (DOGE) Grafiği ve Fiyat Tahminleri, Düşüş Bitti Mi?

Özet

  • DOGE fiyatı 0,06 dolarlık destek bölgesinin hemen üzerinde bulunuyor.
  • Günlük ve altı saatlik grafikte düşüş görünümü belirgin.
  • BTC düşüşü DOGE fiyatındaki 0,052 testi ihtimalini artırıyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
18:40
3 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük meme coin olan DOGE son BTC yükselişinin ardından tekrar hareketlendi. Peki kısa ve orta vadede beklenti ne yönde? Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birimi 27.300 dolarda mücadelesini sürdürüyor. Düne göre önemli ölçüde kan kaybeden BTC altcoinlerde yüzde 5’i aşan düşüşleri tetikledi.

İçerik Rehberi

Dogecoin (DOGE)

Meme coin kralı uzun vadeli direnç çizgisinden çıktı ancak bunu sürdüremedi. Bitcoin fiyatındaki negatiflik nedeniyle altcoinler hızla kan kaybetti. Hatta bazı kripto paralar yükseliş öncesi seviyelerinin de altına indi.

Uzmanlar BTC fiyat artışının önceki yükselişlerde olduğu gibi güçlü bir geri çekilme doğuracağını düşünüyordu. Birkaç günlük gecikmeyle de olsa düşüş beklentileri gerçekleşti ve BTC yükselişe başladığı seviyelerine dönüyor. DOGE ve altcoinlerin geri kalanı için bu zorlu bir sürecin başlangıcı olabilir.

Doge fiyatı momentum tersine dönerken düşüş eğilimli azalan üçgen formasyonu içinde işlem gördü. Günlük grafikteki okumalar DOGE fiyatının 27 Eylül’de azalan bir direnç trend çizgisinden çıktığını gösteriyor. Bu hat 64 gündür sağlam duruyordu.

DOGE Fiyat Yorumu

Yazı hazırlandığı sırada fiyat 0,06 dolarlık destek bölgesinin hemen üzerinde bulunuyordu. Haftalık RSI düşüş eğilimine işaret ediyor. Orta çizgi tarafından reddedildikten sonra fiyatla birlikte düşen gösterge nedeniyle 0,06 dolar bölgesinde satışlar artabilir.

Altı saatlik grafik günlükten daha net biçimde düşüş sinyalleri gönderiyor. Bunun iki temel nedeni var. İlk olarak, DOGE fiyatı azalan bir üçgenin içinde işlem görüyor. Alçalan üçgen bir düşüş formasyonu olarak kabul edilir, yani çoğu zaman kırılmalara yol açar. Dünkü ret satıcıların cesaretini artırdı.

İkinci olarak, üçgenin içindeki yukarı yönlü hareket düzeltici bir A-B-C formasyonuna benziyor. Son fiyat artışının düzeltici oluşu fiyatın düşmeye devam edeceğini söylüyor. Eğer üçgenden aşağı kırılma korkulduğu gibi gerçekleşirse DOGE yatırımcıları fiyatın 0,052 dolara kadar eridiğini görebilir.

Düşüş tahminin geçersiz kılınabilmesi için 0,064 dolar bölgesinin kazanılması ve korunması gerek. Ancak BTC fiyatındaki süregelen negatiflik umutları baltalayacak cinstendi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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