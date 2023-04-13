Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Dogecoin (DOGE) Fırtınası Sona Erdi Mi? DOGE’d Beklenen Fiyat Hedefi Ne?

Kripto para piyasalarının popüler meme token'ı olan Dogecoin'de (DOGE) yükseliş ivmesi bitti mi? DOGE fiyatındaki beklentiler neler?
15:40
13 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elon Musk’ın Twitter’a Dogecoin (DOGE) logosunu ana sayfasına yerleştirdiğinden beri meme token 0,08 doların üzerinde işlem gördü. Zincir üstü ölçümler, Dogecoin’in medyadaki reklamlarla ağın ani artışlar yaşadığını gösteriyor. DOGE fiyatı 0,09 doların üzerine çıkacak mı?

DOGE Fiyat Hareketi!

Dogecoin, Nisan 2023’ün ilk günlerinde kripto medya manşetlerine hakim oldu. Piyasa coşkusu azalırken, DOGE ayıları fiyatın 0,07 dolara doğru geri çekilmesini bekliyor. Ancak uzmanlara göre zincir üstü veriler, DOGE’nin 0,08 dolar bölgesi civarında daha yüksek fiyat desteği bulduğunu gösteriyor.

DOGE fiyatı, 3 Nisan tarihindeki en yüksek seviyesi olan 0,10 dolardan %16 geri çekilirken, Dogecoin günlük aktif kullanıcı sayısında ani artışlar kaydetmeye devam etti. Santiment tarafından derlenen verilere göre, 11 Nisan ve 12 Nisan tarihlerinde Dogecoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Mayıs 2021’den bu yana ilk kez iki gün üst üste 100.000’den fazla işlem kaydetti.

Paylaşılan grafiklere göre, 12 Nisan’da kaydedilen 106.800 işlemin, 2 Nisan’da kaydedilen 61.715’ten %71’lik bir artış olduğunu gösteriyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı arttığında, büyüyen bir pazar payına ve Blockchain ağına olan ilginin arttığına işaret edebilir. Ayrıca kripto para birimine olan talepte bir artışa yol açabilir.

Santiment Verileri!

Grafik Dogecoin ağının 26 Mart’tan bu yana sürekli olarak günlük 60.000’den fazla kullanıcıyı nasıl çektiğini de ortaya çıkarıyor. Eğilim devam ederse, yakında DOGE holder’ları için daha fazla fiyat artışına çevrilebilir.  Aynı şekilde DOGE’u çevreleyen olumsuz sosyal algı, önümüzdeki haftalarda başka bir yükseliş faktörü olabilir. Santiment verileri, Dogecoin ile ilgili konulara ilişkin Ağırlıklı Duyarlılık Göstergesinin negatif eğilimde göründüğünü gösteriyor.

Dogecoin ağırlıklı duyarlılık, 3 Nisan’da kaydedilen son zirve olan 7.45’ten, 7 Nisan’dan bu yana 1’in oldukça altında seyrediyor. Ağırlıklı Duyarlılık, olumlu medya sözlerinin olumsuzlara oranını değerlendirerek bir kripto para birimine yönelik genel duyarlılığı ölçer. Özetle Dogecoin günlük aktif adreslerindeki ani artışlar ve olumsuz piyasa hissiyatı yakında boğa yatırımcılarını çekebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Ünlü Kripto Trader: Dogecoin (DOGE) Uyandı! Kısa Vade DOGE Fiyat Hedefini Paylaştı!
Ünlü Kripto Trader: Dogecoin (DOGE) Uyandı! Kısa Vade DOGE Fiyat Hedefini Paylaştı!
Satın! Kıdemli Bloomberg Analisti 2 Altcoin İçin Uyardı! Bitcoin Yorumu da Yaptı!
Satın! Kıdemli Bloomberg Analisti 2 Altcoin İçin Uyardı! Bitcoin Yorumu da Yaptı!
Şimdi! Elon Musk Yine Yaptı Yapacağını! DOGE Coin Neden Yükseldi? 1 Milyon Dogecoin Dedi!
Şimdi! Elon Musk Yine Yaptı Yapacağını! DOGE Coin Neden Yükseldi? 1 Milyon Dogecoin Dedi!
Sıradaki Heyecan Verici Hedefleri! Shiba Coin Kaç TL? DOGE Coin Fiyatı Yorum!
Sıradaki Heyecan Verici Hedefleri! Shiba Coin Kaç TL? DOGE Coin Fiyatı Yorum!
Shiba Inu’da (SHIB) Dönüm Noktası Geldi Mi? Piyasalarda SHIB Rüzgarı Ne Zaman?
Shiba Inu’da (SHIB) Dönüm Noktası Geldi Mi? Piyasalarda SHIB Rüzgarı Ne Zaman?
Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?
Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?
Elon Musk Twitter’ı Sonlandırdı! Dogecoin İçin Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor?
Elon Musk Twitter’ı Sonlandırdı! Dogecoin İçin Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor?
Piyasalar Yükselirken Altcoinlerde Son Durum! BTC, XRP, DOGE ve SOL Yorumları!
Piyasalar Yükselirken Altcoinlerde Son Durum! BTC, XRP, DOGE ve SOL Yorumları!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Her An Başlayabilir! Ripple (XRP), AVAX ve CEEK Yorum!
Ethereum (ETH) Fiyat Hedefi Belli Oldu! Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Altcoin Hedefleri!
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023