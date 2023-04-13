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Elon Musk’ın Twitter’a Dogecoin (DOGE) logosunu ana sayfasına yerleştirdiğinden beri meme token 0,08 doların üzerinde işlem gördü. Zincir üstü ölçümler, Dogecoin’in medyadaki reklamlarla ağın ani artışlar yaşadığını gösteriyor. DOGE fiyatı 0,09 doların üzerine çıkacak mı?

DOGE Fiyat Hareketi!

Dogecoin, Nisan 2023’ün ilk günlerinde kripto medya manşetlerine hakim oldu. Piyasa coşkusu azalırken, DOGE ayıları fiyatın 0,07 dolara doğru geri çekilmesini bekliyor. Ancak uzmanlara göre zincir üstü veriler, DOGE’nin 0,08 dolar bölgesi civarında daha yüksek fiyat desteği bulduğunu gösteriyor.

DOGE fiyatı, 3 Nisan tarihindeki en yüksek seviyesi olan 0,10 dolardan %16 geri çekilirken, Dogecoin günlük aktif kullanıcı sayısında ani artışlar kaydetmeye devam etti. Santiment tarafından derlenen verilere göre, 11 Nisan ve 12 Nisan tarihlerinde Dogecoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Mayıs 2021’den bu yana ilk kez iki gün üst üste 100.000’den fazla işlem kaydetti.

Paylaşılan grafiklere göre, 12 Nisan’da kaydedilen 106.800 işlemin, 2 Nisan’da kaydedilen 61.715’ten %71’lik bir artış olduğunu gösteriyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı arttığında, büyüyen bir pazar payına ve Blockchain ağına olan ilginin arttığına işaret edebilir. Ayrıca kripto para birimine olan talepte bir artışa yol açabilir.

Santiment Verileri!

Grafik Dogecoin ağının 26 Mart’tan bu yana sürekli olarak günlük 60.000’den fazla kullanıcıyı nasıl çektiğini de ortaya çıkarıyor. Eğilim devam ederse, yakında DOGE holder’ları için daha fazla fiyat artışına çevrilebilir. Aynı şekilde DOGE’u çevreleyen olumsuz sosyal algı, önümüzdeki haftalarda başka bir yükseliş faktörü olabilir. Santiment verileri, Dogecoin ile ilgili konulara ilişkin Ağırlıklı Duyarlılık Göstergesinin negatif eğilimde göründüğünü gösteriyor.

Dogecoin ağırlıklı duyarlılık, 3 Nisan’da kaydedilen son zirve olan 7.45’ten, 7 Nisan’dan bu yana 1’in oldukça altında seyrediyor. Ağırlıklı Duyarlılık, olumlu medya sözlerinin olumsuzlara oranını değerlendirerek bir kripto para birimine yönelik genel duyarlılığı ölçer. Özetle Dogecoin günlük aktif adreslerindeki ani artışlar ve olumsuz piyasa hissiyatı yakında boğa yatırımcılarını çekebilir.