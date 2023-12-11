Dogecoin (DOGE) 4 Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı, Monero (XMR) ve InQubeta (QUBE) Yorumları 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bitcoin kripto piyasasında yeni bir yükselişe yol açarken, bu hareketten pay alanlar sadece ciddi rakipler olmayabilir. Başlangıçta bir meme coin olarak tasarlanan Dogecoin (DOGE), 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak ve Nisan ayından bu yana ilk kez 0,10 doların üzerinde işlem görerek yeniden gündemde. İddialara göre Monero (XMR) ve InQubeta (QUBE) dikkat çekiyor olabilir.

Dogecoin (DOGE)

Meme kripto paraların taçlı kralı Dogecoin (DOGE), TradingView verilerine göre 6 Aralık’ta %10’un üzerinde değer kazanarak ve bir hafta içinde %27’lik bir artış göstererek dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Bitcoin’in 38.000 $’dan 44.000 $’a tırmanışıyla birlikte yükselen DOGE, Bitcoin’in hareketlerini güçlendirme geçmişine sahip yüksek betalı bir varlık olduğunu kanıtlıyor.

Altcoin fiyatı yükseldikçe, buna bağlı nominal açık faiz bir haftada %58 artarak 625 milyon dolara yükseldi ve Kasım 2022’den bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı. Çeşitli borsalardaki fonlama oranları, %50’yi aşan oranlarla yükseliş eğilimine işaret ederek uzun veya yükseliş pozisyonları için güçlü bir tercih olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, deneyimli yatırımcılar, yükseliş trendinin kuyruk ucunun özelliği olan spekülatif köpüğün potansiyel göstergelerini göz önünde bulundurarak aşırı yükseliş eylemlerini dikkatli bir şekilde izliyor.

Monero (XMR)

Gizlilik odaklı kripto paralar dünyasında Monero (XMR) öne çıkmaktadır. Gizliliğe ve güvenliğe öncelik veren bu yeni başlayanlar için kripto, gizli işlemler, halka imzalar ve gizli adresler gibi gelişmiş kriptografik teknikler kullanır. Gizliliğe olan bu bağlılık, XMR’yi işlemlerinde finansal gizlilik arayan bireyler için tercih edilen bir seçenek haline getirmiştir.

Çeşitlendirilmiş yatırım stratejilerinin bir parçası olarak, birçok deneyimli ve yeni başlayan kripto para yatırımcısı, benzersiz özelliklerinden ve uzun vadeli büyüme potansiyelinden yararlanmak için Monero’ya yöneliyor. Gizliliğe giderek daha fazla değer verilen bir piyasada Monero’nun güvenliğe odaklanması, onu gizlilik odaklı dijital para birimi alanında önde gelen rakiplerden biri haline getirmeye devam ediyor.

InQubeta (QUBE): Yapay Zeka Girişim Finansmanı

Ethereum tabanlı bu token, yapay zeka destekli girişimlerin tutkularını körükleme misyonuyla kripto alanında ilgi çekmeyi hedeflediğini iddia ediyor. InQubeta, ön satışının başlamasından bu yana 6,6 milyon dolardan fazla para topladı ve iddialara göre bu yıl yatırım yapılacak coinlerden biri olarak gösteriliyor.

InQubeta’nın ekosistemi, açıklamalara göre en yeni ve en popüler NFT’ler ve kripto stake çözümleri de dahil olmak üzere yenilikçi özelliklerle dolu. Platform, herkesin gelişmekte olan yapay zeka şirketlerinden kesirli NFT’lere yatırım yaparak yapay zekanın geleceğine katılmasını sağlar. InQubeta ekosistemindeki birincil para birimi olan QUBE token, kademeli fiyat yükselişi vaat ediyor olabilir.

Katılımcılar, platformda QUBE ERC20 coinlerini stake ederek, %2 ve %5 alım satım vergisiyle beslenen özel bir havuzdan ödüllerin kilidini açıyor. Açıklamalara göre stake etmek yalnızca NFT piyasasının kapısını açmakla kalmaz, aynı zamanda başlangıç projelerini de destekleyerek kullanıcıların benzersiz ve öz sermayeye dayalı NFT’ler aracılığıyla ödüller kazanmasına olanak tanır.

Sonuç

İddialara göre DOGE, XMR ve QUBE, yükseliş performansları ve ilgili projelerine artan yatırımcı ilgisi nedeniyle bu yıl izlenecek en umut verici altcoinler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, DOGE’nin yeniden dirilişi ve Monero’nun gizliliğe olan bağlılığı arasında iddialara göre InQubeta, yapay zekanın geleceğine odaklanarak kripto alanında bir güç olarak öne çıkıyor.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.