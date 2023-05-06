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Kripto para piyasalarında gündem yoğun meme coinlerin hacimlerinde ciddi artışlar var. Fakat DOGE ile SHIB bu listede yer bulamıyor. Bugün gelen Binance listelemesiyle birlikte PEPE, FLOKI gibi altcoinlere ilgi patladı. Peki DOGE gözden bu kadar düşmüşken büyük bir sürprizle dönebilir mi? Yatırımcıları neler bekliyor?

Dogecoin (DOGE)

Altcoin piyasasındaki son dalgalanmalara rağmen, Dogecoin (DOGE) fiyatı 0,078 dolarlık destek seviyesini korudu. Dogecoin (DOGE) boğaları, kripto paralardaki satışlara rağmen nispeten güçlü kalmayı başarıyor. Dogecoin madencileri ve hayal kırıklığına uğramış yatırımcılar arasındaki artan birikim yakında DOGE gözden bu kadar uzaklaşmışken bir ralli görebileceğimizi gösteriyor.

Nisan ayında toplam rezervlerinin yaklaşık %5’ini sattıktan sonra Dogecoin madencileri Mayıs ayına biriktirme modunda girdi. On-chain veriler art arda 3 gün süren pozitif net akışta varlıklarını toplam 20 milyon coin artırdıklarını gösteriyor.

Aşağıdaki grafik, Dogecoin madencilerinin 2 Mayıs Salı günü itibariyle rezervlerinde yalnızca 4,47 milyar coin olduğunu gösteriyor. 5 Mayıs tarihinde rezervler 4,50 milyar DOGE’ye yükseldi.

DOGE Fiyat Yorumu

Madencilerin satıştan dönmeye başlaması hissiyatla alakalı bize önemli fikirler veriyor. Dahası, madenciler şu anda toplam DOGE dolaşım arzının %3’ünden fazlasını kontrol ettiğinden, diğer yatırımcıları da bu tutumlarıyla yükselişe ikna edebilirler.

Pozitif DOGE fiyat tahminine bir miktar güvenilirlik katabilecek bir diğer kritik faktör de düşük MVRV oranıdır. Bu yatırımcıların karlılığını gösterir ve artan karlılık potansiyel satış baskısını vurgular. Mevcut durumda, DOGE sahiplerinin çoğunluğu mevcut finansal durumlarından dolayı hayal kırıklığına uğramış görünmektedir. Aşağıdaki grafik, son 30 gün içinde Dogecoin satın alan yatırımcıların çoğunluğunun yaklaşık %7’lik bir kayıpla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Şimdilik 0,078 dolar desteğinin üstünde tutunan fiyatın 0,085 ve üstüne doğru toparlanması muhtemel görünüyor. Eğer Bitcoin fiyatında hafta sonu ciddi bir düşüş görmezsek güncel birikim verileri şimdilik bu senaryoyu mümkün kılıyor.

PEPE ve FLOKI gibi alternatif meme tokenlerin etrafındaki coşkunun azalması da yeniden DOGE ordusunun yerini almasına yardımcı olacaktır.