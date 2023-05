Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para dünyası gelişmeye devam ederken, hem yatırımcıların hem de kripto meraklılarının dikkatini çeken yeni ve heyecan verici projeler ortaya çıkıyor olabilir. Piyasada ses getirdiği iddia edilen bu projelerden biri de deflasyon mekanizması, P2E oyunları, NFT’ler ve “The Swamp” adlı bir metaverse sahip Ethereum tabanlı (ERC-20) bir token olan DigiToads (TOADS). Bu makalede, DigiToads’un Ape Coin (APE) ve The Sandbox (SAND) gibi diğer popüler altcoinlere karşı nasıl durduğu ve piyasadaki en iyi altcoinlerden biri olma potansiyeline sahip olup olmadığını inceleniyor.

DigiToads (TOADS)

Ekibinin iddialarına göre DigiToads’un ön satışında 2,1 milyon doların üzerinde para toplanarak bu heyecan verici yeni projeye yönelik artan ilgi vurgulanmış olabilir. DigiToads, topluluk ödüllerine ve oyna-kazan oyununa güçlü bir vurgu yaparak kendisini yüksek büyüme oranına sahip bir token olarak konumlandırmayı hedefliyor. Oyuncuların dijital kurbağaları toplamasına, beslemesine ve onlarla savaşmasına olanak tanıyan bir web3 oyunuyla DigiToads, popüler NFT oyun dünyasında yeni ve ilgi çekici bir deneyim sunmayı hedeflediklerini dile getiriyor.

ApeCoin (APE)

Ape Coin (APE), kripto topluluğunda büyük ilgi gören bir diğer popüler altcoin. Bored Ape Yacht Club’ın arkasındaki ekip tarafından geliştirilen Ape Coin, Bored Ape ekosistemi için bir yardımcı token görevi görmektedir. Token, kullanıcıların yönetime katılmasına, ödüller kazanmasına ve özel içeriğe erişmesine olanak tanıyarak Bored Ape Yacht Club üyeleri için değerli bir varlık haline getiriyor. Bununla birlikte, ekibin açıklamasına göre, DigiToads’un aksine, Ape Coin, daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlayabilecek bir oyun öğesine veya bir metaverse sahip değildir.

Sandbox (SAND)

The Sandbox (SAND), kullanıcıların blok zinciri teknolojisini kullanarak oyun deneyimlerini yaratmalarına, sahip olmalarına ve bunlardan para kazanmalarına olanak tanıyan Ethereum tabanlı bir platformu. The Sandbox, kullanıcıların non fungible tokenlar (NFT’ler) olarak sanal varlıklar oluşturmasına ve ticaretini yapmasına olanak tanıyarak oyundan kazanca oyun alanında öncülük etmiştir. The Sandbox kapsamlı bir oyun ekosistemine ve sağlam bir token ekonomisine sahip olsa da, ekibin iddiasına göre, DigiToads’un masaya getirdiği meme çekiciliği ve topluluk odağından yoksun.

DigiToads, Ape Coin ve The Sandbox

Her üç token da benzersiz özelliklere sahip olsa ve farklı kitlelere hitap etse de, ekibin iddialarına göre, DigiToads bir meme coin çekiciliği, P2E oyun, NFT stake etme ve topluluk merkezli bir yaklaşım kombinasyonu ile öne çıkıyor. Ek olarak, projenin çevresel nedenlere olan bağlılığı, kârının% 2,5’inin yeniden ağaçlandırma çabalarına taahhüt edilmesiyle, onu rakiplerinden ayıran bir sosyal sorumluluk katmanı eklemeyi hedefliyor.

İddialara göre Ape Coin’e kıyasla DigiToads, oyna-kazan oyunu, NFT stake etme ve bir metaverse dahil olmak üzere daha çeşitli özellikler sunmaktadır. Bu unsurlar, tokenin meme çekiciliği ile birleştiğinde, DigiToads’u daha geniş bir kitle için potansiyel olarak daha çekici bir yatırım haline getirmeyi amaçlıyor. Benzer şekilde, The Sandbox ile karşılaştırıldığında, DigiToads’un güçlü topluluk odağı ve TOADS sahipleri için aylık ödüller, onu köklü oyun platformundan farklılaştırmayı hedefliyor.

DigiToads Topluluğu

Yatırımcılar, kripto piyasası genişledikçe portföylerine eklemek için sürekli olarak gelecek vaat eden altcoinler arıyor olabilir. Ekibin iddialarına göre DigiToads, oyun, NFT’ler ve topluluk ödüllerinin benzersiz karışımıyla, bu alanda bir yarışmacı olarak ortaya çıkma potansiyeline sahip olabilir. Yakın zamandaki ön satış başarısı, projeye yönelik artan ilginin bir kanıtı olarak lanse ediliyor. Ekibin iddiasına göre daha fazla insan DigiToads’un dünyasını ve sunduklarını keşfettikçe, TOADS tokenlerine olan talep artmaya devam edecek ve proje önümüzdeki aylarda yükselmeye devam etmeye hazırlanıyor.

