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Dibin Kahini: Kripto İçin Sıradaki Fırsat Bu! Yatırımcıları Bunu Atlıyor!

Özet

  • Dipleri bilen analist Kaleo gelecek boğada NFT'lerin ciddi büyüme göstereceğini söylüyor.
  • Ona göre NFT'ler düzenleyici baskından uzak kalmaya devam edecek.
  • Sonraki boğa sezonunda NFT'ler ciddi değer artışları yaşayabilir.
23:00
7 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları yıllardır büyük düşüş ve yükselişler yaşıyor. Peki sonraki boğa sezonu için sıradaki fırsat ne? Her dönemde kriptonunun içinde farklı alanlar boğa sezonlarında ön plana çıktı. Kripto diplerini doğru tahmin eden isim sonraki boğa sezonu için büyük fırsatın ne olacağını açıkladı.

Dipleri Bilen Analistin Yorumu

Kaleo takma adıyla bilinen ve piyasa diplerini doğru tahmin eden popüler analist bu hafta piyasalarla ilgili yeni tahminlerde bulundu. Sonraki boğa piyasası için gözden kaçan fırsatın ne olduğunu da açıkladı. Peki bu sıradaki fırsat ne?

“Bir sonraki boğa döngüsüne girerken NFT alanı hakkında en fazla yükselişe geçmemin nedenlerinden biri, şu anda en az düzenleyici incelemeye sahip olması.

OpenSea ve Blur gibi şirketlerin Coinbase, Binance vb. şirketlere karşı gördüklerimize benzer davalarla karşılaşacağı bir gün olacak mı?

Evet.

Toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 1,1T dolardır.

Toplam NFT piyasa değeri bu rakamın %1’inden daha az ve yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde.

Bunun da ötesinde, geçen ay NFT’ler için toplam aylık satış hacmi yalnızca 809 milyon dolardı. Bu da kripto paralardaki işlem hacminin yaklaşık 0,01%’i”

NFT İlgisi Patlayacak

Kaleo piyasa içindeki düşük payı nedeniyle SEC’in bu alandan uzak kalacağına inanıyor. Kaleo, NFT‘ler üzerinde düzenleyici incelemenin olmamasının, sektörde daha az çatışma olması gerektiği anlamına geldiğini ve bunun da daha fazla büyümeye eşit olduğunu savunuyor.

Trader ayrıca NFT’lerin sıradan insanların anlaması için en kolay şey olduğunu ve bunun da daha geniş bir benimsemeye yol açabileceğini savunuyor.

“NFT’ler aynı zamanda ortalama bir insan için en düşük sezgisel giriş engeline sahip – yani insanlar dijital koleksiyon fikrini anlıyor. Bu onlar için rastgele bir köpek tokeni alıp dua etmekten çok daha mantıklı.

Dolayısıyla, ‘hacim yok’ diye NFT pazarını görmezden gelmek kolay olsa da, bir sonraki döngüde kendinizi büyük bir fırsattan mahrum bırakmış olacaksınız. Her şey sıkıcıdır, ta ki sıkıcı olmayana kadar.”

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