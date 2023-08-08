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  •   Dev Altcoin’in Yükselen Yıldızını Sarsan Saldırı! Tüm İşlemler Durduruldu!

Dev Altcoin’in Yükselen Yıldızını Sarsan Saldırı! Tüm İşlemler Durduruldu!

Özet

  • - Solana tabanlı merkeziyetsiz kripto para borsası Cypher, yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki fonun çalındığı bir hack saldırısının hedefi oldu.
  • - Saldırının ardından protokolün akıllı sözleşmesi donduruldu.
  • - Cypher ekibi, fonların iadesi için saldırıyı gerçekleştiren hacker'la iletişime geçmeye çalışıyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
08:55
8 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para dünyasını sarsan hack saldırılarına bir yeni daha eklendi. Kripto para dünyası sektördeki projelerden birisinin daha hedef alındığı yeni bir hack saldırısını konuşuyor. Solana (SOL) temelli merkeziyetsiz kripto para borsası Cypher, bir hack saldırısının veya güvenlik açığının kurbanı olması sonrası 1 milyon dolara yakın fon kaybı yaşanırken, protokolün akıllı sözleşmesi donduruldu.

Saldırıyı Gerçekleştiren Hacker’a Ulaşılmaya Çalışılıyor

Solana temelli Merkeziyetsiz kripto para borsası Cypher, protokolden 1 milyon dolara yakın fonun çalındığı bir hack saldırısının hedefi oldu. Protokolün akıllı sözleşmesi, protokole katkıda bulunanların fonlarının iadesini görüşmek için hacker’la iletişim kurmaya çalışırken şu anda dondurulmuş durumda.

Cypher’dan hack saldırısı sonrası konuyla ilgili oalrak yapılan açıklamada “Cypher bir hack saldırısının/güvenlik açığının kurbanı oldu. Akıllı sözleşme donduruldu. Ekip şu anda kapsamlı bir çalışma yapıyor ve konuyu araştırıyor.” denilirken saldırıyı gerçekleştirilen hacker’a da fonları iade etmesi konusunda görüşmeye açık olup olmadığı konusunda çağrıda bulunuldu.

Merkeziyetsiz kripto para borsasından hacker’a yapılan çağrıda “Bundan sonraki olası adımlar hakkında bizimle konuşmaya açık olup olmadığınızı öğrenmek istiyoruz.” denildi.

Solana Blockchain’inin En Hızlı Büyüyen Protokollerinden Biriydi

Cypher, kısmen mevduat sahiplerini ve yatırımcıları birçok kullanıcının bir AirDrop için hazırlandığı düşünülen puanlarla ödüllendiren sadakat programı nedeniyle Solana Blockchain‘inin en hızlı büyüyen protokollerinden biriydi. Bu bakımdan protokolün hack’lenmesi Solana Blockchain’i için şok edici oldu.

Protokolün hedef alınmasına neden olan güvenlik açığı, Cypher’ın Salt Lake City’de Solana ticaret protokolü MarginFi ile birlikte ev sahipliği yaptığı ve iki yılda bir düzenlenen hacker evi mtnDAO sırasında yaşandı. Discord kanalında yapılan açıklamada MarginFi’nin hack saldırısından etkilenmediği, ticaret protokolün sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiği belirtti.

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