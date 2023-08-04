On-chain verilerine göre, merkezi olmayan borsa Curve Finance‘da tutulan 62 milyon dolarlık varlığın boşaltılmasından sorumlu olan hacker, cuma günü görüşmelere başladıktan sonra çalınan kripto paranın bir kısmını iade etti.

Bir Ethereum blockchain işlemiyle bağlantılı bir mesajda hacker saldırının kurbanlarından biri olan Alchemix’ten varlıkları iade edebilecekleri protokolün adresini onaylamasını istedi. Kısa bir süre sonra, Etherscan’deki on-chain verilerine göre, Alchemix’in multisig cüzdanına yaklaşık 8,9 milyon dolar değerinde 4.820 Ethereum (ETH) aktarıldı.

Bu gelişmeyle birlikte Curve Finance token’i CRV fiyatında %5 artış görüldü.

İçerik Rehberi 1 Ödül Teklifi ile Gelen İade

Ödül Teklifi ile Gelen İade

Geri iade ile birlikte bu yıl yaşanan en büyük ve dramatik hacker saldırılarından birinde böyle bir gelişmenin yaşanması mağdur olan yatırımcıların varlılarını geri kazanabilme ümidini tekrar aşıladı. Curve, Metronome ve Alchemix, bilinmeyen bir bilgisayar korsanının birden fazla stake (faiz) havuzunu yağmalamak için bir kodlama hatasından yararlanmasıyla hafta sonu yaklaşık 62 milyon dolarlık kripto varlığını kaybetti.

Etkilenen protokoller perşembe günü varlıkların 6 Ağustos’a kadar iade edilmesi için %10’luk bir ödül teklif etti ve bu çağrı şimdilik yanıtsız kalmadı gibi gözüküyor.