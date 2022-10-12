Dünyanın en büyük medya kuruluşlarından olan CNN, büyük umutlarla Web3 için attığı adımlarından vazgeçiyormuş gibi görünüyor.

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CNN, bir yıldan biraz fazla süren faaliyetlerinin ardından NFT platformu ‘The Vault’u kapatıyor. Kripto ve NFT piyasalarının bu yılın büyük bir bölümünde önemli bir gerileme yaşamasına rağmen CNN, medya kuruluşunun ilk web3 girişimi olan mütevazı bir NFT projesi yürütüyordu.

Platformdaki NFT yayınlarından elde edilen yaklaşık yarım milyon dolar değerindeki satış gelirine rağmen CNN fişi çekiyor ve “The Vault “u kapatıyor. Medya devinin platformu neden kapattığına dair bazı bilgilere göz atalım.

CNN: Bir Örnek Olay İncelemesi

Fox Entertainment’ın NFT girişimlerini başlattığı sıralarda CNN, ilk koleksiyonu olan ‘Moments That Changed Us’ı duyurarak NFT’lere giriş yapmıştı. Diğer eski medya şirketlerinin web3 ve NFT’lerde nispeten sınırlı başarılı çalışmaları oldu ancak TIME Magazine ve TIME Pieces çalışmaları gibi istisnalar da mevcut.

Associated Press gibi diğer kuruluşlar da aynı yolu izlemiş ancak gerçek bir başarı elde edememişti. CNN, koleksiyon platformları için Flow blok zincirini kullandı.

Tepkiler Neden Gerçekleşti

Platformun Discord kanalının Salı günü kullanıcılara platformun değişikliklere uğrayacağını bildirdiği ve ardından projenin resmi Twitter kanalının kapatma haberini yayınladığı bildirildi. Koleksiyon malzemelerinin Vault sitesi üzerinden erişilebilir olmaya devam etmesi bekleniyor, ancak aktif bakım ve gelecekteki sürümler görünüşe göre bitti.

Discord ve Twitter topluluk üyeleri, ekibin konuyu ele alış biçiminden duydukları öfkeyi dile getirdiler; zira şimdiye kadar Vault iletişimleri, önümüzdeki ay çıkması beklenen Art Of Voting koleksiyonu için heyecan yaratmaya devam ediyordu. Pazar yeri web sitesi henüz kapanmayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Haber, iki önemli hack, NFT yaratıcısı Yuga Labs’a yönelik SEC soruşturmaları raporları ve bu haftaya başlamak için gündeme düşen diğer ayı piyasası gelişmelerinin ardından Salı günü kripto için acımasız bir ritimle başlangıcın hemen ardından geldi. The Vault eleştirmenleri, CNN’in tüketicilerden faydalanmaya çalışan bir başka geleneksel web2 yayını olduğunu ve platformun projeyi daha önce böyle tanımlanmadığı halde günümüzde bir deney olarak tanımlama sözünden geri döndüğünü iddia ederek kapanış bölümünü bir rug pull olarak tanımladılar.