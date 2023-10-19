  Chainalysis’den İsrail – Hamas Savaşı Sonrası Başlayan Kripto Para Tartışmalarına Son Nokta: Abartılı!

İsrail – Hamas savaşı sonrası terörizmin finansmanında kripto paraların kullanıldığı yönündeki haberler bir anda arttı. Ortaya saçılan raporlar ve veriler, Hamas’ın kripto paralar üzerinden milyonlarca dolar kaynak sağladığını gösteriyor. Öte yandan Blockchain araştırma ve analiz şirketi Chainalysis, Hamas gibi örgütlerin kripto para kullanımına ilişkin raporlar ve verilerdeki rakamların abartılı ve hatalı olabileceğini bildirdi.

Terörizmin Finansmanında Kripto Para Kullanımı İddia Edildiği Kadar Yüksek Değil

İsrail – Hamas savaşının ardından, Blockchain araştırma ve analiz şirketi Chainalysis terörist grupların kripto paraları nasıl kullanıyor olabileceğine dair çok sayıda soru aldığını söyledi. Chainalysis, kripto paraların kullanımıyla ilgili bazı raporlar ve verilerdeki rakamların abartılı olduğunu ve hatalı analizler kullanıyor olabileceğini belirtti.

Şirketin yayımladığı blog yazısında, “Terörizmin finansmanı, yasadışı kripto para işlem hacminin çok küçük bir bölümünü oluştursa da, bazı terör örgütleri kripto paraları kullanarak fon topluyor, depoluyor ve transfer ediyor. Terör örgütleri tarihsel olarak finans kurumları, hawalalar ve paravan şirketler gibi geleneksel, fiat tabanlı yöntemleri birincil finansman araçları olarak kullandılar ve muhtemelen kullanmaya da devam edecekler.” dedi.

Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından çeşitli medya kuruluşları, saldırının gerçekleştirilmesinde kullanılan yasadışı kripto paraların seviyesini tahmin etmeye çalıştı. Demokrat ABD Senatörü Elizabeth Warren, 18 Ekim’de bu durumla ilgili olarak yüzden fazla milletvekiliyle birlikte The Wall Street Journal’ın Hamas’ın kaynak sağlamak için kripto para kullandığına dair bir haberine atıfta bulunarak Başkan Joe Biden yönetimine mektup gönderdiğini açıkladı.

Warren, Kansas’tan Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall ile birlikte The Wall Street Journal’da yayımladığı yazısında “Teröristler, haydut uluslar, uyuşturucu kaçakçıları ve diğer suçlular, müttefiklerimizi ve ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmak için kripto para kullanıyor” dedi.

Terörizmin Finansmanına Yönelik Fonların Hacim ve Akış Analizi

Chainalysis, terörle bağlantılı fonların hacmini ve akışını analiz etmenin iki temel bileşeni olduğunu savunurken bunun için doğrudan bir terör örgütünün elindeki fonları ölçülmesi ve terörizmin finansmanıyla bağlantılı fonların hareketini kolaylaştıran hizmet sağlayıcılarının belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Blockchain araştırma ve analiz şirketi, “İsrail’e yönelik saldırılarla ilgili olarak, terörizmin finansmanıyla bağlantılı bazı fonları alan belirli hizmet sağlayıcılara yapılan tüm fon akışlarını içeriyor gibi görünen son tahminleri gördük. Diğer bir deyişle, bu toplamlar açıkça terörizmin finansmanıyla ilgili olmayan fonları da içeriyor.” notunu düştü. Chainalysis değerlendirmesine şöyle devam etti:

Eğitimsiz bir göz için 82 milyon dolar değerinde kripto para terörizmin finansmanı için toplanmış gibi görünebilir. Ancak bu fonların küçük bir kısmının terörizm faaliyetlerine yönelik olması ve şüpheli hizmet sağlayıcı aracılığıyla işlenen fonların çoğunun ilgisiz olması çok daha muhtemeldir.

Şirketin üzerinde durduğu 82 milyon doların yaklaşık 450 bin dolarlık kısmının terörizmle bağlantılı bir cüzdan adresine aktarıldığını tahmin ediyor ve tüm işlemlerin terörizmle bağlantılı olduğunu varsaymanın yanlış olacağını ekliyor.

Chainalysis, bazı medya kuruluşları tarafından kullanıldığını söylediği tahminlere şüpheyle yaklaşsa da, hizmet sağlayıcıların rolünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Blog yazısında, “Bu hizmet sağlayıcılar kolaylaştırıcı olarak hareket ederek terörizmi destekliyor ve yaptırımlar ya da diğer saldırgan operasyonlar yoluyla terörist grupların bunlara erişimini kesmek, terörizmin finansmanını engellemenin önemli bir bileşenidir” denildi.