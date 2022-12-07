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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin gibi kripto para projelerinin, kullanılan yüksek enerji seviyeleri nedeniyle çevreyi olumsuz etkilemesiyle çevreci projeler son zamanlarda ilgi görüyor.

Hangi kripto para biriminin çevreci olduğu hangisinin olmadığı ise yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. En çevre dostu kripto para birimleri bu sebeple en çok arananlar arasında yer alıyor.

Çevre Dostu Kripto Para

Çevre dostu kripto paralar arasında en çok dikkat çektiği iddia edilen dijital varlığa geçmeden önce karbon kredilerinin mevcut yönetim şeklinin oldukça eski ve bürokratik engellerle dolu olduğunu belirtmekte fayda var. Mevcut haliyle karbon kredilerinin ticaretini yapmak kolay olmuyor. Blok zincirde işlem gören varlıklar 7/24 sorunsuz bir şekilde alınıp satılabildiğinden, karbon kredilerinin zincire bağlanmasıyla bu sürecin büyük ölçüde iyileştirilebileceği düşünülüyor.

Şu anda ön satış etkinliği devam eden ve kripto para piyasasında ‘yeşil altcoin’ olarak ün kazandığı ifade edilen IMPT, 3 Ekim 2022’de piyasaya sürüldü. IMPT, yalnızca ilk hafta içinde 3 milyon 240 bin dolar IMPT tokeni satmayı başardı. İlk aşamasında 0,018 dolardan satışa sunulan IMPT tokeninin 600 milyon token arzı bulunuyor. IMPT ön satış etkinliğinin ilk aşamasıda tokenler erkenden tükendiği için ikinci aşamaya geçildi. Tam olarak 12 milyon dolara yaklaşan ön satış etkinliğinin ikinci diliminde tokenler 0,023 dolardan satılıyor.

Ön satışın ikinci turu başarılı bir şekilde devam ettiği ifade ediliyor ve uzun vadeli değeri fark edilen bir kripto para birimi olduğu iddia edilen IMPT daha yakından inceleniyor.

Çevreci Coinler Arasında Yer Alan IMPT Nedir?

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) bilincine sahip yatırımcıların ilgiyle takip ettiği iddia edilen IMPT ekip tarafından, çevre dostu olmayı ve çevresel sürdürülebilirliğe yardımcı olmayı amaçlayan devrim niteliğinde bir kripto para ekosistemi olarak tanımlanıyor. Projede, karbon kredilerinin blok zinciri piyasasında alım satımını ve dolaşımdan kaldırılmasını kolaylaştırmak dikkat çeken bir diğer temel özellik olarak lanse ediliyor.

IMPT projesinde karbon kredileri, herhangi bir dolandırıcılık girişiminin önüne geçilmesi amacıyla değiştirilemez tokenler (NFT’ler) halinde basılıyor.

Blok zincir teknolojisinin yenilikçi kullanımı, platformun doğrulanabilir karbon kredileri sağlamasına olanak tanıyarak karbon kredisi ile ilgili oluşabilecek olası dolandırıcılık riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

IMPT Yeni İş Ortaklıkları ile Sürdürülebilir Alışverişi Teşvik Ediyor

IMPT ekosistemi, IMPT alışveriş platformu aracılığıyla sürdürülebilir alışveriş fırsatları sunmayı amaçlıyor. Proje, platform üzerinden alışveriş yapan tüketicileri, çevre dostu projelere yatırım yaparak ESG derecelendirmelerini geliştirmeyi amaçlayan işletmelerle buluşturarak ödüllendiriyor.

Kripto para birimi alanında yatırım yapmak için potansiyel olarak en iyi karbon dengeleme programı olarak görülen IMPT, gezegeni kurtarmayı amaçlayan bir proje olarak dikkat çekiyor. IMPT, satış marjlarının bir kısmını daha yeşil amaçlara katkıda bulunmak isteyen binlerce şirketle ortaklık kurarak bunu hedefliyor. IMPT ortaklık ağı ile, 25 binden fazla ESG dostu marka IMPT alışveriş portalı üzerinden satın alınabiliyor ve müşteriler satın alımları için daha sonra karbon kredileriyle değiştirilebilecek IMPT tokenleri ile ödüllendiriliyor. Nakit geri ödeme ödüllerine ayrılan satın alma yüzdesi bir markadan diğerine değişebiliyor.

Bireylere IMPT kripto para birimi biçiminde kripto tabanlı geri ödeme alarak karbon emisyonlarını azaltma fırsatı sunan bu platformun müşterileri arasında başta Amazon olmak üzere Microsoft, LEGO, GameStop, River Island, Udemy, Macy’s, Hekka, Haus Labs by Lady Gaga ve Electrolux gibi dünyaca önemli isimler yer alıyor.

Bu yeni platform ile kullanıcılar favori markaları arasından her birinin yeşil projeler için sunduğu çeşitli fırsatları karşılaştırarak seçim yapabilecekler.

Karbon kredilerinin alım satımı oldukça karanlık ve karmaşık bir süreç olarak biliniyor. Bu da bunların takas edilmesini zorlaştırırken piyasada önemli verimsizliklere yol açabiliyor.

Yatırımcılar ESG Şirketlerini Örnek Alıyor

Ekibin iddialarına göre yatırımcılar IMPT projesi için büyük umutlar besliyor. Çünkü geliştirici ekip, her ikisi de son 10 yılda muazzam bir büyüme yaşayan ESG ve kripto para birimi endüstrileri arasındaki bağlantıdan kâr etmeyi planlıyor. Broadridge Financial Solutions’a göre, ESG endüstrisi 2030 yılına kadar küresel olarak 30 trilyon dolar değerinde olacak ve karbon kredileri piyasası bu toplamın yaklaşık 50 milyar dolarını oluşturacak.

Dünya çapındaki yatırımcıların portföylerinin belirli bir yüzdesini ESG şirketlerine yatırmak zorunda olduğu biliniyor. Bunun bir sonucu olarak, çevreye zarar veren veya gelecek nesillere zarar veren belirli uygulamaları takip ettiği düşünülen şirketlere kıyasla, bu yönde çalışan şirketlerin sermaye çekme olasılığı daha yüksek görülüyor. IMPT, bu iki sektörün kesişme noktasındaki konumunun kendisine fayda sağlayacağından oldukça emin görünüyor.

“Sorumlu Alışveriş” ile Ödüller Kazanma Şansı

Şimdiye kadar ESG endüstrisi, büyük ölçüde şirketlerin çevreye zarar veren veya toplum üzerinde tütün şirketleri gibi büyük olumsuz etkileri olan şirketlere büyük miktarlarda sermaye tahsis etmemelerini sağlamaya yönelik bir uygulama olan “sorumlu yatırım” olgusu tarafından domine edildi.

Ancak sorumlu alışveriş olgusu, tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını çevreye doğrudan fayda sağlayacak şekilde değiştirdikleri için ödüllendirilebilecekleri anlamına da geliyor.

Tüketiciler daha yüksek ESG puanlarına sahip şirketlerle daha fazla alışveriş yaparak dünyanın durumuna önemli ölçüde katkıda bulunabiliyor. Sosyal açıdan en sorumlu şekilde hareket eden şirketlerin en çok ödüllendirilenler olmasını sağlayabiliyor. IMPT, insanların cüzdanlarıyla oy kullanmaları için gerçek bir teşvik sunuyor.

IMPT Tokeninin Ön Satış Aşamaları

Şu anda ikinci aşamasında olan IMPT’nin ön satış nihai aşama fiyatı 0,0280 dolar. Bu nedenle şu anda 0,023 dolardan satışta olan IMPT ekibe göre, bir borsada listelenmesinden önce uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Ön satış aşamaları ise şu şekilde;

Aşama: Yüzde 20 – 600 milyon token – 0,0180 dolar Aşama: Yüzde 22 – 660 milyon token – 0,0230 dolar Aşama: Yüzde 18 – 540 milyon token – 0,0280 dolar

Zincir: Ethereum

Standart: ERC-20

Token Fiyatı: 0,023 dolar

2. Aşama Ön Satış Bitiş Tarihi: 31 Ocak (ya da tüm tokenler satıldığında)

Ekip Üyeleri: Denis Creighton (CEO), Mike English (CTO) ve Hugh Phelan (CLO)

IMPT Tokeninin NFT Karbon Kredileri İle Takası

IMPT, karbon kredilerini tokenize ederek ve bunları kullanıcılara NFT biçiminde sunarak karbon azaltma endüstrisini yeniden şekillendirmek için hummalı bir çalışma içinde olduklarını iddia ediyor. Bu, IMPT tarafından satılan her karbon kredisinin değişmez ve doğrulanabilir olduğu anlamına geliyor. Ayrıca IMPT’yi endüstrinin en güvenilir platformlarından biri haline getireceği iddia ediliyor. Ayrıca, karbon kredilerinin tokenleştirilmesiyle her birinin benzersiz olmasının sağlanması hedefleniyor.

Akıllı sözleşmeler, merkezi bir otoritenin müdahalesine gerek kalmadan kendi kendilerini yürütebildikleri için, NFT’ler yılın her günü, günün her saati blok zincirinde alınıp satılabiliyor. Bu ekibe göre sadece süreci genel olarak iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda anlaşılmasını da kolaylaştırıyor.

IMPT tokenlerinin her biri NFT karbon kredileri ile takas edilebiliyor. Böylelikle karbon ayak izine karşı dengelenen NFT’ler, koleksiyon ürünü bir NFT karşılığında yakılıyor.

IMPT karbon pazarı esasen karbon kredileri satın alma, satma veya yakma seçeneği sunarken, aynı zamanda sanatçılar tarafından tasarlanan özel koleksiyon bir NFT yardımıyla herkesi bunları dolaşımdan çıkarmaya teşvik ediyor olabilir.

IMPT Token Nasıl Satın Alınır?

IMPT projesinin çevreci coini olan IMPT tokenin nasıl satın alınacağını merak eden yatırımcıların internet sitesine bir kripto cüzdan bağlaması gerekiyor. Yatırımcılar, Ethereum veya USDT (Tether) karşılığında IMPT token satın alma yapabiliyor.

Daha iyi anlaşılması açısından en baştan IMPT tokenin nasıl satın alınması gerektiği adım adım şu şekilde açıklanıyor:

1. Adım – Bir Cüzdan Oluşturun

Bir kripto para birimine yatırım yapmak için, tokenlerinizi kaydetmek üzere bir kripto cüzdanı oluşturmanız gerekiyor. IMPT tokenlerini satın almak için ERC-20 token standardıyla uyumlu bir cüzdana ihtiyacınız vardır. IMPT token satın almak için MetaMask cüzdanını kullanabilirsiniz.

2. Adım – ETH veya USDT satın alın

IMPT’yi satın almak için yatırımcıların öncelikle Ethereum ya da Tether satın almaları gerekiyor. Bunlar ya iyi bilinen herhangi bir kripto platformundan ya da tanınmış bir itibari-kripto para birimi ödeme işlemcisi olan Transak ile iş birliği yaptığı için IMPT web sitesinin kendisinden satın alınabiliyor.

3. Adım – Cüzdanınızı Bağlayın

Bir sonraki adım cüzdanınızı bağlamak olacak. Bunun için IMPT ana sayfasında bulunan “Cüzdanı Bağla” butonuna tıkladıktan sonra açılacak pencereden bir cüzdan türü seçin ve ardından cüzdanınızı IMPT ile bağlamak için talimatları izleyin.

4. Adım: IMPT Satın Alın

Son olarak, cüzdan bağlandıktan sonra yatırımınızı yapabilirsiniz. ETH veya USDT ile dilediğiniz kadar IMPT token satın alabilirsiniz. İşlemin tamamlanması için minimum 10 token satın almanız gerektiğini unutmayın.

IMPT Token İçin Sırada Ne Var?

IMPT ön satış etkinliği şimdiye kadar, 2022’nin en büyük ve en başarılı ön satışlarından biri olduğu iddia ediliyor. Proje 1 ayını doldurmadan sadece birkaç hafta içinde neredeyse 12 milyon dolara yakın fon topladı.

Kripto para birimlerindeki mevcut ayı piyasası ve borsanın 2022’de kötü performans gösterdiği göz önüne alındığında bu başarı ekibin iddialarına göre özellikle etkileyici görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.