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Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!

Dünyaca ünlü BAYC projesinin sahibi olan Yuga Labs ekibi yeni bir proje için kolları sıvadı. Bu olay tüm NFT oyunlarının işleyişini değiştirebilir.
18:30
20 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT koleksiyonunun arkasındaki şirket olan Yuga Labs tarafından yeni bir NFT oyunu Dookey Dash tanıtıldı. Ancak bu oyunda oyuncuların beceriye dayalı bir sistem içerisinde rekabet etmelerini gerekecek.

Mutant Ape Yacht Club (MAYC) ve BAYC NFT’lerinin sahipleri ücretsiz bir Sewer Pass almaya hak kazanacak. Sewer Pass NFT’sine sahip olan herkes beceri tabanlı sonsuz koşucu NFT oyunu Dookey Dash’i oynayabilecek. Ayrıca bu oyun Temple Run ve Subway Surfers ile karşılaştırılabilir.

Kullanıcılar Paket Satın Alabilecek

Dookey Dash’in 18 Ocak’ta piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Oyuncular, oyundaki öğeleri toplayarak ve görevleri tamamlayarak mümkün olan en yüksek puanı kazanmaya çalışmak için üç haftaya sahip olacaklar.

15 Şubat’ta oyun parkuru onaylanacak ve kazanan gizemli ve çok önemli bir kutunun anahtarını alacak. Dört farklı parkur zorluk seviyesi bulunuyor ve daha yüksek seviyeler çarpanlar sayesinde oyunculara daha yüksek puanlar verecek. Ayrıca, kullanıcılar 2 APE (bugün değeri 9 dolar) karşılığında güçlendirme paketleri satın alma seçeneğine de sahip olacak. Geçiş kartlarını geçerli kılmak için kullanıcıların en az bir kez oynaması ve 0’dan büyük bir puan kazanması gerekiyor.

Resmi BAYC hesabı tweet attı ve şunu belirtti:

15 Şubat’ta, onaylanmış Parkur Geçiş Kartları gizemli yeni bir güç kaynağına dönüşmeye hazır olacak.

Yuga Labs’tan Yenilik Müjdesi

Yuga Labs bu hafta başında warm.xyz ve delegate.cash sıcak cüzdanları için destek ekleyeceğini duyurmuştu. Kullanıcılar soğuk cüzdanlar yerine sıcak cüzdanlar kullanarak NFT’leri daha güvenli bir şekilde yaratabilir ve varlıklarını kötü niyetli sözleşmelerden koruyabilirler. Kullanıcılar, değerli NFT’lerini içeren soğuk cüzdanlarını NFT yaratma işlemi için ikincil bir cüzdana devrediyor. Topluluk da bu yer değiştirmeyi memnuniyetle karşıladı.

NFT oyunu Dookey Dash’ın furyası büyüyor ve en ucuz giriş noktası son üç hafta için 2.300 dolar oldu. Bununla birlikte, daha uzun bir süre ve daha fazla geçiş için oyuncular oyuna girebilir ve deneyimleyebilirler.

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