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  •   British Museum, Metaverse Ekosistemine Giriş Yapıyor: The Sandbox ile Anlaşmaya Varıldı!

British Museum, Metaverse Ekosistemine Giriş Yapıyor: The Sandbox ile Anlaşmaya Varıldı!

Özet

  • İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan kültür ve sanat müzesi British Museum, Metaverse ekosistemine giriş yapıyor.
  • British Museum, The Sandbox ile ortaklık kurdu.
  • Kurulan bu ortaklık ile birlikte British Museum, kendi NFT koleksiyonlarını üretecek ve The Sandbox'te kendi dijital alanını yaratacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
20:50
28 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

İngiltere’nin Başkenti Londra’da bulunan kültür ve sanat müzesi British Museum, müzenin lisans ortağı Fransız girişim LaCollection ile birlikte kendi NFT koleksiyonlarını oluşturmak için Ethereum tabanlı Metaverse oyunu The Sandbox ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kurulan ortaklık ile birlikte British Museum da The Sandbox’ta kendi dijital alanını yaratacak.

Metaverse Ekosistemi Büyüyor

Meta başta olmak üzere son yıllarda dev teknoloji şirketlerinin Metaverse projelerine yüksek miktarlarda yatırımlar yapmaya ve bu alanda yeni projeler geliştirmeye başlamasıyla birlikte Metaverse kavramı kısa sürede büyük bir popülariteye ulaştı. Bu süreçte çok sayıda yeni Metaverse projesi geliştirilmeye başlarken halihazırda piyasaya sürülmüş olan bazı platformlar da daha geniş kullanıcı kitlelerine ulaştı.

Özellikle The Sandbox ve Decentraland gibi kripto ekosisteminde öne çıkan Metaverse projeleri bu süreçte çok sayıda küresel marka ile de çeşitli işbirlikleri geliştirerek önemli ortaklıklara imza attı.

British Museum, The Sandbox ile Ortaklık Kurdu

İngiltere’nin Başkenti Londra’da bulunan kültür ve sanat müzesi British Museum, müzenin lisans ortağı Fransız girişim LaCollection ile birlikte kendi NFT koleksiyonlarını oluşturmak için Ethereum tabanlı Metaverse oyunu The Sandbox ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre kurulan ortaklık ile birlikte British Museum, geçmiş yıllarda The Sandbox ile ortaklık kuran birçok küresel marke ve kurumsal şirket gibi platformda kendi alanını yaratacak.

The Sandbox COO’su ve kurucu ortağı Sebastien Borget, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında kurulan bu ortaklık ile birlikte oluşturulan NFT koleksiyonu ve dijital alanlar ile konum ve zaman farketmeksizin British Museum’u ziyaret edebilecek.

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