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Bitcoin Ordinals Çılgınlığı Devam Ediyor: Müzayede Evi Sotheby’s Bir İlke İmza Attı

Özet

  • Müzayede Evi Sotheby's, metaverse üzerinden ilk Bitcoin Ordinals satışına başladı.
  • 222 parçadan oluşan BitcoinShrooms koleksiyonundan üç parçanın yer aldığı bir açık artırma büyük ilgi gördü.
  • Bitcoin Ordinals çılgınlığı diğer blockchain ağlarında da yankı duymaya devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Müzayede evi Sotheby’s, 222 parçadan oluşan BitcoinShrooms koleksiyonundan üç parçanın yer aldığı çevrimiçi tabanlı bir açık artırma ile ilk Bitcoin Ordinals satışına başladı. Sotheby’s tarafında başlayan satış X üzerinden duyuruldu ve açık artırmanın 6 Aralık’tan 13 Aralık’a kadar devam edeceği açıklandı. Sotheby’s, BitcoinShrooms koleksiyonunun Bitcoin yatırımcısı ve sanatçı Shroomtoshi’nin fikri olduğunu ve Bitcoin ekosisteminin tarihini, kültürünü ve temel teknik özelliklerini sergilemek üzere tasarlandığını belirtti.

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BitcoinShrooms Koleksiyonu Büyük Bir İlgi GördüOrdinals Çılgınlığı Devam Ediyor

BitcoinShrooms Koleksiyonu Büyük Bir İlgi Gördü

Şu ana kadar müzayedeye yönelik 107 teklif verildi, eserler arasında en fazla ilgiyi 44 teklif ile S eseri çekti. Her bir lotun değeri rezerv olmaksızın 20.000 ila 30.000 dolar aralığında tahmin ediliyor. Ancak koleksiyonda yer alan S 42.500 dolar, Sovereign Individual 50.000 dolar ve BIP39 Seed 28.000 dolar ile en yüksek teklifleri aldı. Shroomtoshi koleksiyon hakkında şu ifadeleri kullandı:

“BitcoinShrooms koleksiyonu Bitcoin’in ilk 13 yılının pikselli bir özeti ve 90’lara yönelik hafif bir nostaljiyi ifade eden 8-bit sanat tarzına bir saygı duruşu, dünyanın dört bir yanına yayılmış on binlerce SSD’yi sanatımla kirletmenin bir yolu. Bitcoin ve kişisel olarak temel ilkeleri olarak gördüğüm şey hakkında farkındalık yaratmanın bir aracı ve can sıkıcı pop unsurları olarak gördüğüm şeylere ironik bir yol.”

Ordinals Çılgınlığı Devam Ediyor

Casey Rodarmor tarafından Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunulan Bitcoin Ordinals protokolü; NFT ve token projelerini Bitcoin ekosisteminde saklamak ve trade işlemlerini gerçekleştirmek için yeni bir yol sundu.

Kullanıcılar, Bitcoin’in en küçük birimleri olan satoshileri kullanarak NFT’leri, BRC-20 token’ları ve diğer keyfi verileri doğrudan blockchain üzerinde mint’leyebiliyor ve her bir parça benzersiz ve takas edilebilir bir varlık haline geliyor.

BRC-20 tarzı token projelerini son haftalarda Ethereum, Solana, Near, Polygon, Celo ve Fantom gibi diğer ekosistemlerde de popülarite kazandı ve bu varlıkların kullanımına ilişkin devam eden tartışmaların ortasında Bitcoin başta olmak üzere diğer ekosistemlerde de ağ yoğunluğunda büyük bir artışa neden oldu.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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